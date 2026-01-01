Art.-Nr. 39163 | Kompaktwissen

Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich, 2. Auflage (E-Book)

Klarstellungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung vom 15.10.2025
  • Änderungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung
  • Prüffähigkeit der E-Rechnung garantieren
  • Handlungsempfehlungen bei Zahlungsverzug

Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026

Beschreibung

Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie war und ist hiervon betroffen.

Eine E-Rechnung im Baubereich muss prüffähig sein, denn nur dann ist der Auftraggeber tatsächlich zur Zahlung verpflichtet. Dabei sind Abschlagsrechnungen, Skonti und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, was in der Praxis immer wieder Fragen aufwirft.

Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten von Auftragnehmern bei Zahlungsverzug des Auftraggebers. Neben der inzwischen ergangenen Rechtsprechung bildet ein BMF-Schreiben vom 15.10.2025 den Schwerpunkt, das auf Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer eingeht.

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Details & Preise

