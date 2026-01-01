Die ordnungsgemäße E-Rechnung im Baubereich, 2. Auflage (E-Book)
- Änderungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung
- Prüffähigkeit der E-Rechnung garantieren
- Handlungsempfehlungen bei Zahlungsverzug
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen im B2B-Bereich inklusive eines Meldesystems ab dem Jahr 2028 in Deutschland eingeführt. Auch die Bauindustrie war und ist hiervon betroffen.
Eine E-Rechnung im Baubereich muss prüffähig sein, denn nur dann ist der Auftraggeber tatsächlich zur Zahlung verpflichtet. Dabei sind Abschlagsrechnungen, Skonti und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, was in der Praxis immer wieder Fragen aufwirft.
Das Kompaktwissen gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten von Auftragnehmern bei Zahlungsverzug des Auftraggebers. Neben der inzwischen ergangenen Rechtsprechung bildet ein BMF-Schreiben vom 15.10.2025 den Schwerpunkt, das auf Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer eingeht.
