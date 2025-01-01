Anforderungen an die E-Rechnung (B2B), 3. Auflage (E-Book)
- Digitale Prozesse im Rechnungswesen
- Software zur Weiterverarbeitung von Rechnungen zwingend erforderlich
- Erleichterungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Die gesetzlichen Vorgaben zum Thema „elektronische Rechnung“ werden vom Gesetzgeber ständig weiterentwickelt. Dies betrifft insbesondere den Bereich B2B (Business-to-Business). Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen bei B2B verpflichtend eingeführt. Dies beinhaltet auch ein Meldesystem ab dem Jahre 2028. Für den Versand von E-Rechnungen gibt es bis 31.12.2027 Übergangsregelungen.
Mit Schreiben vom 15.10.2025 geht das BMF nun auf zahlreiche Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer ein und ändert insbesondere erstmals umfassend den UStAE in Hinblick auf die neuen Vorschriften zur Rechnungsstellung (BMF, Schreiben vom 15.10.2025 - III C 2 - S 7287-a/00019/007/243).
- Einführung verschiedener Fehlerkategorien
- Erleichterungen für Kleinunternehmer
- Änderungen der UStEA, z. B. zu Gutschriften und zu umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben
In der aktualisierten Ausgabe wird zudem das Thema „E-Rechnung und Vorsteuerabzug“ näher beleuchtet.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
Anforderungen an die E-Rechnung (B2B), 3. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026