Anzahlungen richtig buchen
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
Die korrekte Verbuchung von Anzahlungen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung – insbesondere bei langfristigen Projekten oder Aufträgen. Für Steuerberaterinnen und Steuerberater ergibt sich daraus eine klare Erwartungshaltung: Ihre Mandanten verlassen sich auf Ihre Expertise, wenn es darum geht, Anzahlungen richtig zu erfassen, steuerlich korrekt zu behandeln und transparent abzurechnen. Dabei sind nicht nur Sie als Berufsträger gefragt, sondern auch Ihre fachkundigen Mitarbeitenden. Denn sie tragen im Alltag maßgeblich zur ordnungsgemäßen Buchführung bei.
Gerade im Rechnungswesen gelten hierbei besondere Regelungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer. So muss beispielsweise jede Abschlagsrechnung mit einer eigenen Rechnungsnummer versehen werden. Die jeweilige Schlussrechnung, in der die geleisteten Abschläge verrechnet werden, enthält ebenfalls eine separate Rechnungsnummer. Dieses System sorgt zwar für rechtliche Klarheit, führt in der praktischen Buchführung jedoch oft zu Unübersichtlichkeit – insbesondere dann, wenn mehrere Zahlrungen und Rechnungen einem einzigen Projekt zugeordnet werden müssen. Das bedeutet für Ihre Mitarbeitenden häufig einen hohen Abstimmungsaufwand, der zusätzlich Zeit und Konzentration erfordert.
Das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen unterstützt Steuerberatungskanzleien gezielt bei dieser Herausforderung. Anstatt auf einzelne Rechnungsnummern zurückzugreifen, können sämtliche Zahlungen und Rechnungen über eine Auftrags- oder Projektnummer erfasst werden. Diese bleibt für alle Phasen hinweg konstant – von der ersten Abschlagsrechnung bis zur finalen Schlussrechnung. Dadurch lassen sich alle zugehörigen Vorgänge eindeutig zusammenfassen und effizient abstimmen.
Für Ihre Kanzlei bedeutet das eine deutlich erleichterte Finanzbuchführung. Ihre Projekte bleiben jederzeit transparent nachvollziehbar – sowohl für Sie als auch für Ihre Mandanten. Wenn sich dennoch Differenzen ergeben, können Ihre Mandanten diese mit ihren Kunden deutlich schneller klären. Die Folge sind weniger Zeitverlust, mehr Prozesssicherheit und eine gestärkte Mandantenbeziehung.
Das Kompaktwissen bietet Ihnen einen kompakten, aber fundierten Einblick in die praktische Umsetzung dieser Funktion in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Zahlreiche Screenshots verdeutlichen die einzelnen Schritte anschaulich und helfen Ihnen dabei, die Funktion optimal in Ihrer Kanzleiorganisation zu integrieren. Auf diese Weise können Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anfang an effizient und sicher mit dem System arbeiten.
Autorin
Regine Preschke
Steuerberaterin
Nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin, absolvierte sie 2008 die Steuerberaterprüfung. Seitdem ist sie als selbstständige Steuerberaterin in eigener Kanzlei tätig. Daneben ist sie Dozentin in den Bereichen Lohn, Fibu und Jahresabschluss bei der DATEV eG. Bis 2011 war sie beim Lehrgangswerk Haas Dozentin für Ertragsteuer und Bilanzierung.
