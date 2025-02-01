Anzahlungen richtig buchen

Die korrekte Verbuchung von Anzahlungen ist für viele Unternehmen eine Herausforderung – insbesondere bei langfristigen Projekten oder Aufträgen. Für Steuerberaterinnen und Steuerberater ergibt sich daraus eine klare Erwartungshaltung: Ihre Mandanten verlassen sich auf Ihre Expertise, wenn es darum geht, Anzahlungen richtig zu erfassen, steuerlich korrekt zu behandeln und transparent abzurechnen. Dabei sind nicht nur Sie als Berufsträger gefragt, sondern auch Ihre fachkundigen Mitarbeitenden. Denn sie tragen im Alltag maßgeblich zur ordnungsgemäßen Buchführung bei.

Gerade im Rechnungswesen gelten hierbei besondere Regelungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer. So muss beispielsweise jede Abschlagsrechnung mit einer eigenen Rechnungsnummer versehen werden. Die jeweilige Schlussrechnung, in der die geleisteten Abschläge verrechnet werden, enthält ebenfalls eine separate Rechnungsnummer. Dieses System sorgt zwar für rechtliche Klarheit, führt in der praktischen Buchführung jedoch oft zu Unübersichtlichkeit – insbesondere dann, wenn mehrere Zahlrungen und Rechnungen einem einzigen Projekt zugeordnet werden müssen. Das bedeutet für Ihre Mitarbeitenden häufig einen hohen Abstimmungsaufwand, der zusätzlich Zeit und Konzentration erfordert.