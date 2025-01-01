Digitaler Euro: Was Unternehmer jetzt wissen müssen
- Überblick zu den Konsequenzen für KMU
- Zahlreiche Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Beschreibung
Die Einführung des digitalen Euro rückt näher – und damit tiefgreifende Veränderungen für Zahlungsprozesse, Kassenführung und Buchhaltung. Vielen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Betrieben, ist der aktuell bereits bestehende Handlungsbedarf jedoch noch kaum bewusst.
Die gute Nachricht: In dieser Mandanten-Info-Broschüre erhalten Ihre Mandantinnen und Mandanten einen klaren Überblick über die Bedeutung des digitalen Euro für ihr Unternehmen – mit konkreten Chancen, aber auch realistischen Risiken.
Die Broschüre schildert praxisnah, welche Schritte Unternehmen schon jetzt ergreifen sollten, um sich rechtzeitig und zielgerichtet auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
