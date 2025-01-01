Digitaler Euro: Was Unternehmer jetzt wissen müssen

Die Einführung des digitalen Euro rückt näher – und damit tiefgreifende Veränderungen für Zahlungsprozesse, Kassenführung und Buchhaltung. Vielen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Betrieben, ist der aktuell bereits bestehende Handlungsbedarf jedoch noch kaum bewusst.

Die gute Nachricht: In dieser Mandanten-Info-Broschüre erhalten Ihre Mandantinnen und Mandanten einen klaren Überblick über die Bedeutung des digitalen Euro für ihr Unternehmen – mit konkreten Chancen, aber auch realistischen Risiken.