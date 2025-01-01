Umwandlung einer GmbH in eine GmbH & Co. KG, 3. Auflage

In der Praxis besteht häufig das Bedürfnis, das in der Rechtsform der GmbH betriebene unternehmerische Engagement zu beenden und fortan in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG fortzuführen. Gründe für einen Rechtsformwechsel können z. B. die Flexibilität der Personengesellschaft bei der Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter, die unmittelbare steuerliche Nutzung von Verlusten im Rahmen des § 15a EStG oder die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge sein. Während die begünstigte Übertragung von Anteilen an einer GmbH erbschaft- und schenkungsteuerlich regelmäßig eine unmittelbare Beteiligung des Erblassers oder Schenkers von mehr als 25 % an der GmbH erfordert, setzen die Vergünstigungen nach den §§ 13a bis 13c sowie 28a ErbStG bei der unentgeltlichen Übertragung von Anteilen an einer GmbH & Co. KG keine Mindestbeteiligung voraus.

Der Rechtsformwechsel kann durch die Liquidation der GmbH mit nachfolgender Gründung einer GmbH & Co. KG erfolgen. Als Alternative kommt die unmittelbare Umwandlung in eine GmbH & Co. KG in Betracht. Im Gegensatz zu einer Liquidation kann diese auf entsprechenden Antrag ohne Auflösung und Versteuerung der stillen Reserven vollzogen werden. Dabei ist lediglich eine fiktive Ausschüttung und Besteuerung der thesaurierten Gewinne vorgesehen. Das Umwandlungsgesetz stellt hierfür die Verschmelzung auf eine GmbH & Co. KG oder den Formwechsel in eine GmbH & Co. KG zur Verfügung.