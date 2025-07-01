Umwandlung einer OHG in eine GmbH, 2. Auflage (E-Book)
- Zivilrechtliche Möglichkeiten der Umwandlung in eine GmbH
- Voraussetzungen und Rechtsfolgen der steuerneutralen Umwandlung
- Sperrfristbehaftete Anteile
Erscheinungstermin: Juli 2025
Beschreibung
In der Praxis besteht oftmals das Bedürfnis, eine OHG als Rechtsform mit unbeschränkter Haftung in eine GmbH umzuwandeln und damit eine Haftungsbeschränkung für alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter herbeizuführen. Auch steuerlich ist die temporär günstige Besteuerung thesaurierter Gewinne bei der GmbH von besonderem Interesse, während gleichzeitig angemessene Vergütungen für Leistungen der Gesellschafter gegenüber der GmbH vereinbart werden können. Als Alternative zur Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG kann mit der Umwandlung in eine GmbH schließlich das Ziel erreicht werden, die 95-prozentige Steuerbefreiung für die Veräußerung von Anteilen an anderen Kapitalgesellschaften zu erhalten. Ebenso wird die 95-prozentige Steuerbefreiung für bezogene Dividenden gewährt, was allerdings eine 10-prozentige Mindest-Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres voraussetzt.
Das Kompaktwissen gibt zunächst einen kurzen Überblick über die zivilrechtlichen Möglichkeiten der Umwandlung einer OHG in eine GmbH durch Verschmelzung oder Formwechsel nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes oder durch Einsatz des erweiterten Anwachsungsmodells.
Im Anschluss daran werden die - zum Teil einschränkenden - steuerlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen der steuerneutralen Umwandlung in eine GmbH, die Antragserfordernisse sowie die Rechtsfolgen der steuerneutralen Einbringung nach den §§ 20 ff. UmwStG bzw. § 25 UmwStG praxisorientiert dargestellt. Abschließend wird auf die in der Praxis oftmals übersehenen Gefahren eingegangen, die bei einer Veräußerung oder bei einem der Veräußerung gleichgestellten Vorgang im Hinblick auf sperrfristbehaftete Anteile an der GmbH während eines Zeitraums von sieben Jahren bestehen.
Das Kompaktwissen berücksichtigt die relevanten Änderungen des Umwandlungssteuergesetzes durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 02.12.2024 sowie die aktuelle Verwaltungsauffassung nach dem überarbeiteten Anwendungsschreiben zur Anwendung des Umwandlungssteuergesetzes vom 02.01.2025 (Umwandlungssteuer-Erlass 2025).
Autor
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Herr Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Behandlung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Seit dem Jahre 2000 lehrt er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach und vertritt dort die Lehrgebiete Besteuerung von Unternehmen, Umwandlungssteuerrecht sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Seit vielen Jahren ist er auch als Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern, Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen, Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
