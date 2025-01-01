Influencer - Jetzt folgt dir auch das Finanzamt, 2. Auflage

Prüfungsschwerpunkt Influencer: Die Social-Media-Branche steht zunehmend im Fokus der Finanzämter. Aktuell stehen nun die Einnahmen und Steuern der Influencer im Mittelpunkt. Influencer und andere Social-Media-Akteurinnen und -Akteure sind daher gut beraten, sich frühzeitig auch um ihre steuerlichen Aspekte zu kümmern. Wer zu spät reagiert, riskiert empfindliche Steuernachzahlungen, die im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen können. Bei fehlenden oder falschen Angaben können auch Steuerstrafverfahren die Folge sein.

Die Finanzämter nehmen Influencer mittlerweile immer genauer unter die Lupe. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Finanzbehörden gezielt auf diese Berufsgruppe eingestellt und die Steuerprüfung bei Influencern intensiviert. Oft fehlt es Influencerinnen und Influencern an Wissen über ihre steuerlichen Pflichten – von der korrekten Versteuerung ihrer Einnahmen oder die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Auch ein Wohnsitz im Ausland befreit nicht automatisch von der Steuerpflicht in Deutschland. Diese kann weiterhin bestehen, wenn z. B. deutsche Einkünfte erzielt werden oder ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland nachweisbar ist.