Nationales und internationales Umsatzsteuerrecht

Das internationale Umsatzsteuerrecht zählt zu den anspruchsvollsten Bereichen des Steuerrechts – geprägt von komplexen Normen, ständigen Rechtsänderungen und hohen Anforderungen an die betriebliche Umsetzung. Dieses Kompaktwissen bietet einen tiefgehenden und praxisnahen Zugang zu den zentralen Herausforderungen des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs.

Anschaulich und zugleich fachlich präzise erläutern die Autoren die Grundmechanismen des deutschen und europäischen Umsatzsteuerrechts. Sie beleuchten innergemeinschaftliche Liefer- und Erwerbsvorgänge, Reihengeschäfte, Konsignationslager, Reverse-Charge-Konstellationen sowie Besonderheiten bei Drittlandsumsätzen und der umsatzsteuerlichen Organschaft.