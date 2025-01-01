Aktuelles bei der Umsatzsteuer 2025/2026
- Aktuelle Gesetzesänderungen im Umsatzsteuerrecht 2025/2026
- Übersichtliche Aufbereitung der neuen Urteile und Verwaltungsregelungen für die Praxis
Erscheinungstermin: vsl. März 2026
Beschreibung
Auch im Jahr 2025 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht geändert, insbesondere durch das Steueränderungsgesetz 2025. Zu den zentralen Änderungen zählen die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die Gastronomie zum 01.01.2026 sowie die Sonderregelungen bei der Nutzung der zentralen Zollabwicklung gemäß Artikel 179 des Zollkodex der EU im neuen § 21b UStG.
Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung mit rund 30 BMF-Schreiben zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und die Rechtsprechung des EuGH und des BFH umgesetzt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei das ergänzende BMF-Schreiben zur verpflichtenden Ausstellung von E-Rechnungen, die Verwaltungsregelungen zur Neuregelung der Besteuerung von Umsätzen der Kleinunternehmer ab 2025, die Vorgaben zur Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems, die Klarstellungen zu den Rechnungspflichtangaben in anderen Amtssprachen der EU sowie die Bestimmungen zur Steuerbefreiung für den Schul- und Hochschulunterricht und zum ermäßigten Steuersatz auf die Lieferung von Holzhackschnitzeln als Brennholz.
Mit dem Kompaktwissen zur Umsatzsteuer 2025/2026 erhalten Sie einen klar strukturierten Überblick über sämtliche im Jahr 2025 erfolgten Änderungen des Gesetzgebers und die wichtigsten Anwendungsregelungen der Verwaltung im Einzelnen. Das Kompaktwissen unterstützt Sie dabei, die neue Rechtslage schnell zu erfassen und rechtssicher in der Praxis umzusetzen. Für Kanzleien bietet es somit eine wertvolle Grundlage, um Mandanten kompetent zu beraten.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Michael Langer
Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.
