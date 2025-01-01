Aktuelles bei der Umsatzsteuer 2025/2026

Auch im Jahr 2025 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht geändert, insbesondere durch das Steueränderungsgesetz 2025. Zu den zentralen Änderungen zählen die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die Gastronomie zum 01.01.2026 sowie die Sonderregelungen bei der Nutzung der zentralen Zollabwicklung gemäß Artikel 179 des Zollkodex der EU im neuen § 21b UStG.

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung mit rund 30 BMF-Schreiben zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und die Rechtsprechung des EuGH und des BFH umgesetzt. Von besonderer Bedeutung sind hierbei das ergänzende BMF-Schreiben zur verpflichtenden Ausstellung von E-Rechnungen, die Verwaltungsregelungen zur Neuregelung der Besteuerung von Umsätzen der Kleinunternehmer ab 2025, die Vorgaben zur Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems, die Klarstellungen zu den Rechnungspflichtangaben in anderen Amtssprachen der EU sowie die Bestimmungen zur Steuerbefreiung für den Schul- und Hochschulunterricht und zum ermäßigten Steuersatz auf die Lieferung von Holzhackschnitzeln als Brennholz.