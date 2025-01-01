Umsatzsteuer bei Speisen und Getränken
- Abgrenzung von Lieferung und sonstiger Leistung zur rechtssicheren Anwendung des zutreffenden Umsatzsteuersatzes
- Welche Dienstleistungen gefährden den ermäßigten Steuersatz
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026
Beschreibung
Mit der Mandanten-Info informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten aus Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Catering gezielt über die wichtigsten umsatzsteuerlichen Regelungen. Die Broschüre erläutert klar und verständlich, wann der ermäßigte oder der reguläre Steuersatz anzuwenden ist, welche Dienstleistungen steuerlich unschädlich bleiben und wann das Risiko besteht, den günstigen Steuersatz zu verlieren.
Durch das Steueränderungsgesetz 2025 soll der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie ab dem 01.01.2026 gesenkt werden: Dann gilt für Speisen – unabhängig vom Ort des Verzehrs – dauerhaft der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Broschüre zeigt, was das konkret bedeutet, welche Vorbereitungen Betriebe rechtzeitig treffen sollten und wie sich die Änderungen auf Kalkulation und Kassensysteme auswirken.
Darüber hinaus gibt die Broschüre wertvolle Praxistipps zur richtigen Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstiger Leistung sowie zur Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Leistungen. Ergänzend werden die Themen Ist-Besteuerung und Kleinunternehmerregelung anschaulich dargestellt.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Autorin
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
Details & Preise
Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026