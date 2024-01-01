Bei Bewirtungsrechnungen fehlen in der Praxis häufig wichtige Angaben, die jedoch erforderlich sind, um die Aufwendungen als Betriebsausgaben geltend machen zu können.

Die Mandanten-Info-Karte zeigt Ihren Mandantinnen und Mandanten, welche Angaben ein ordnungsgemäßer Bewirtungsbeleg enthalten muss. Ein exemplarischer Bewirtungsbeleg zeigt alle relevanten Angaben auf, die eine Rechnung enthalten sollte. Jede Position wird darüber hinaus zum besseren Verständnis kurz erläutert.