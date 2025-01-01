Geschäftsessen von der Steuer absetzen
- Senkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie ab 01.01.2026
- Digitale und digitalisierte Bewirtungsbelege
- Voraussetzungen für Betriebsausgaben- und Vorsteuerabzug
Beschreibung
Bei einem Restaurantbesuch lassen sich geschäftliche Beziehungen hervorragend pflegen. Man bespricht Projekte, bereitet Entscheidungen vor und schließt mitunter sogar Verträge. Damit die dabei entstehenden Kosten jedoch steuerlich als Betriebsausgaben anerkannt werden und ein Vorsteuerabzug möglich ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Für die steuerliche Anerkennung eines Geschäftsessens gelten sowohl ertragsteuerliche als auch umsatzsteuerliche Vorgaben. Die Aufwendungen müssen betrieblich veranlasst und angemessen sein. Gegebenenfalls ist eine Aufteilung in private und betriebliche Anteile erforderlich. Außerdem muss die Bewirtungsrechnung alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten.
In der Mandanten-Info wird die durch das Steueränderungsgesetz geplante Reduzierung des Umsatzsteuersatzes auf in Restaurants, Cafés und anderen gastronomischen Betrieben verzehrte Speisen berücksichtigt.
Informieren Sie mit dieser Broschüre Ihre Mandantinnen und Mandanten übersichtlich, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe Bewirtungskosten steuerlich absetzbar sind.
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
