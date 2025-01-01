Geschäftsessen von der Steuer absetzen

Bei einem Restaurantbesuch lassen sich geschäftliche Beziehungen hervorragend pflegen. Man bespricht Projekte, bereitet Entscheidungen vor und schließt mitunter sogar Verträge. Damit die dabei entstehenden Kosten jedoch steuerlich als Betriebsausgaben anerkannt werden und ein Vorsteuerabzug möglich ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Für die steuerliche Anerkennung eines Geschäftsessens gelten sowohl ertragsteuerliche als auch umsatzsteuerliche Vorgaben. Die Aufwendungen müssen betrieblich veranlasst und angemessen sein. Gegebenenfalls ist eine Aufteilung in private und betriebliche Anteile erforderlich. Außerdem muss die Bewirtungsrechnung alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben enthalten.