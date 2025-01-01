Richtiger Umgang mit Trinkgeldern
- Steuerpflicht: Ja oder Nein?
- Richtige Dokumentation von Trinkgeldern
- Beispiele und Berechnungen
Erscheinungstermin: vsl. März 2026
Beschreibung
Ob beim Geschäftsessen oder am privaten Stammtisch – das Thema Trinkgeld ist ein Dauerbrenner. Ist es steuerfrei oder steuerpflichtig? Und wie müssen Trinkgelder dokumentiert werden, um steuerlich absetzbar zu sein?
Die Mandanten-Information behandelt zahlreiche Fälle der Trinkgeldhingabe und -annahme aus verschiedenen Perspektiven. Anhand anschaulicher Beispiele und Berechnungen wird aufgezeigt, was steuerfrei ist und was versteuert werden muss.
Informieren Sie mit dieser Broschüre Ihre Mandantinnen und Mandanten welche Steuerarten betroffen sind, an welcher Stelle selbst steuerfreies Trinkgeld Einfluss auf die Einkommensteuer haben kann und wie es bei Bar- und Kartenzahlung oder Gewährung von Sachleistungen deklariert werden muss.
Erfahren Sie auch, welche Änderungen sich seit 2025 bei der Dokumentation von Trinkgeldern in elektronischen Aufzeichnungssystemen ergeben haben.
Kurzinfo
Autor
Gerd Achilles
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Seit fast 20 Jahren ist er Betriebsprüfer des Landes NRW und überwiegend mit Betriebsprüfungen im Bargeldgewerbe befasst, u.a. bei Gewerbebetrieben, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand. In dieser Eigenschaft schult er Themen rund um die Kassenführung innerhalb der Oberfinanzdirektion NRW und ist zudem Gastdozent für „Risikomanagement bei Bargeschäften“ an der Bundesfinanzakademie (BFA). Außerhalb der Finanzverwaltung betätigt er sich als Autor diverser Fachbücher und Publikationen sowie als Referent für Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.
Details & Preise
