DATEV-Software in sozialen Einrichtungen (E-Book)
- Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen und Besonderheiten sozialer Einrichtungen
- Praxisorientierte Hinweise zu Kostenrechnung, Anlagen- und Fördermittelmanagement
- Umsetzung von Jahresabschluss, Lohnabrechnung und Reporting nach PBV
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025
Beschreibung
Betreuen Sie soziale Einrichtungen mit DATEV-Software – in der Kanzlei oder direkt im Unternehmen? Dieses Buch ist Ihr praxisnahes Nachschlagewerk und zugleich ein wertvolles Arbeitsinstrument.
Es vermittelt fundiertes Wissen zu den Besonderheiten sozialer Einrichtungen – vom Auftrag und den Organisationsstrukturen über Finanzierungs- und Budgetlogiken bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen und typischen Abläufen im Personal- und Rechnungswesen. Darauf aufbauend zeigt Ihnen das Buch, wie Sie die verschiedenen DATEV-Anwendungen gezielt und effizient für diese Branche einsetzen: von Lohn und Gehalt sowie der Finanzbuchführung über Kostenrechnung, Anlagenbuchführung und digitales Belegwesen bis hin zum aussagekräftigen Reporting und zum Jahresabschluss.
Im Fokus stehen praxisbewährte Vorgehensweisen, sinnvolle Programmeinstellungen, reibungslose Workflows und belastbare Auswertungen. Zahlreiche Best Practices, Checklisten, Musterprozesse und Fallbeispiele bieten konkrete Hilfestellungen für den Arbeitsalltag.
Ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die die Schnittstelle zwischen sozialer Verantwortung und kaufmännischer Präzision verstehen und gestalten möchten.
Aus dem Inhalt:
- Wissen ausbauen: Allgemeine Grundlagen sozialer Einrichtungen und gesetzliche Rahmenbedingungen der Pflege-Buchführungsverordnung
- Effizienzvorteile nutzen: Mit Ökosystem, Schnittstellen und digitalen Datenimporten Prozesse optimal gestalten
- Überblick verschaffen: Umfang und Einrichtungen Branchenpaket soziale Einrichtungen nach PBV (SKR45)* Potenziale ausschöpfen: Branchenspezifische Auswertungen, Statistikkonten und aussagekräftige Kennzahlen gezielt einsetzen
- Optimal vorbereitet: Aufbau, Struktur und Einsatz der KOST-Mustervorlagen u.a. als Basis für Pflegesatzverhandlungen* Struktur schaffen: Organisationsvorschläge zur optimalen Debitorenstruktur
- Bestens informiert: Anlagenbuchführung und Fördermittelmanagement effizient nutzen
- Gut abgerechnet: Besonderheiten in der Entgeltabrechnung sozialer Einrichtungen
- Rechtssicher und praxisorientiert: Jahresabschluss nach PBV und HGB
Kompetent orientiert: Berichtswesen, Controlling und Planung
Autoren
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
u. a. Britta Maria-Sophie Bandhold, Torben Brandau, Sanela Numanovic, Patricia Reil und Natali Weber
DATEV-Software in sozialen Einrichtungen (E-Book)
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025