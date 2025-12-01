Betreuen Sie soziale Einrichtungen mit DATEV-Software – in der Kanzlei oder direkt im Unternehmen? Dieses Buch ist Ihr praxisnahes Nachschlagewerk und zugleich ein wertvolles Arbeitsinstrument.

Es vermittelt fundiertes Wissen zu den Besonderheiten sozialer Einrichtungen – vom Auftrag und den Organisationsstrukturen über Finanzierungs- und Budgetlogiken bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen und typischen Abläufen im Personal- und Rechnungswesen. Darauf aufbauend zeigt Ihnen das Buch, wie Sie die verschiedenen DATEV-Anwendungen gezielt und effizient für diese Branche einsetzen: von Lohn und Gehalt sowie der Finanzbuchführung über Kostenrechnung, Anlagenbuchführung und digitales Belegwesen bis hin zum aussagekräftigen Reporting und zum Jahresabschluss.