Der lästige GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage

Spannungen zwischen GmbH-Gesellschaftern sind nicht selten, beispielsweise bei Familien-GmbHs, die inhabergeführt sind. Hier steht oftmals die persönliche Leistung der Gesellschafter im Vordergrund. Ernsthafte Zerwürfnisse können zu existenzbedrohenden Auswirkungen führen.

Die meisten Konflikte in der GmbH betreffen erfahrungsgemäß unmittelbar oder mittelbar die Geschäftsführung. Die Auslöser für Streitigkeiten unter GmbH-Gesellschaftern können u. a. sein: