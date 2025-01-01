LEXinform aktuell (E-Paper)

Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift LEXinform aktuell zeigt Ihnen auf einen Blick die steuerlichen Highlights der Woche. Sie bietet wichtige Informationen aus den Bereichen Steuern und Recht.

Inhalt sind u. a. Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (inkl. Kommentierungen von Berufskollegen) und der Finanzgerichte, Neues aus Gesetzgebung, Finanzverwaltung, EU und Wirtschaft, berufsrechtliche Entscheidungen sowie Praxistipps.