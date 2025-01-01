LEXinform aktuell (E-Paper)
- Informationen schneller und unterwegs verfügbar
- Steuerliche Highlights der Woche auf einen Blick
- Einsparung von Portokosten
Erscheinungsweise: Wöchentlich
Beschreibung
Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift LEXinform aktuell zeigt Ihnen auf einen Blick die steuerlichen Highlights der Woche. Sie bietet wichtige Informationen aus den Bereichen Steuern und Recht.
Inhalt sind u. a. Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (inkl. Kommentierungen von Berufskollegen) und der Finanzgerichte, Neues aus Gesetzgebung, Finanzverwaltung, EU und Wirtschaft, berufsrechtliche Entscheidungen sowie Praxistipps.
LEXinform aktuell (E-Paper) wird im standardisierten EPUB-Format für elektronische Bücher sowie im PDF-Format angeboten und über LEXinform bereitgestellt. Die EPUB-Datei kann auf zahlreichen mobilen Endgeräten angezeigt werden, die PDF eignet sich perfekt zum Lesen auf dem PC.
Umstieg von Print auf E-Paper
Nutzen Sie LEXinform aktuell (E-Paper) drei Monate kostenfrei.
Die Berechnungsaussetzung erfolgt automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter „Preise“.
Info & Leseprobe
Leistungen
Vorteile
Nutzen Sie die Vorteile dieser modernen mobilen Literaturform und greifen Sie jederzeit auf die aktuellsten Nachrichten zu. Ob in der Kanzlei oder zu Hause am Schreibtisch, beim Kunden oder auf Reisen - stets haben Sie Zugriff auf ausgewähltes Fachwissen.
Die Vorteile der E-Paper-Ausgabe
- Alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei bzw. Betriebsstätte können gleichzeitig auf die elektronischen Ausgaben von LEXinform aktuell zugreifen.
- In der Regel haben Sie bereits einen Tag vor Erscheinen der Print-Ausgabe Zugriff auf die E-Paper-Ausgabe.
- Die E-Paper-Ausgabe ist in der Suche von LEXinform integriert und die Volltexte sind im Internet über LEXinform verlinkt.
- Das E-Paper bietet umfangreiche Hilfsfunktionen, wie etwa die Suche nach Wörtern, Phrasen und Kapiteln, das Setzen von beliebigen Lesezeichen, das Einfügen von persönlichen Notizen sowie Formatieren nach Schriftart und -größe.
- Jede neue Ausgabe steht Ihnen in LEXinform als Download in den Dateiformaten PDF und EPUB im Rechenzentrum zur Verfügung.
- Exklusiv für E-Paper-Abonnenten: Monatlicher Überblick über die vom BFH veröffentlichten Entscheidungen als PDF und EPUB.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes LEXinform aktuell (E-Paper), Art.-Nr. 65610, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte LEXinform aktuell - DATEV Hilfe-Center
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen - DATEV Hilfe-Center
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk "LEXinform aktuell“.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Details & Preise
LEXinform aktuell (E-Paper)
Erscheinungsweise: Wöchentlich