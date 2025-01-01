Ein Leistungsprofil mit Hilfe des Zusatzmoduls DATEV Mandatsanbahnung erstellen
Mit dem Programmteil Angebotsassistent des Moduls DATEV Mandatsanbahnung können Sie ein transparentes Leistungsportfolio für Ihre Kanzlei erstellen, Leistungen kalkulieren und Angebote erstellen.
Die Grundlage ist Ihr individuelles Kanzlei-Leistungsprofil. Der Angebotsassistent stellt dafür einen DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der Steuerberatervergütungsverordnung bereit. Ihr Leistungsprofil dient fortlaufend als Grundlage, falls Sie beispielsweise Ihr Portfolio ergänzen möchten.
Damit wissen Interessenten von Anfang an, was sie in Ihre Dienste investieren, während vorhandene Mandate und Ihre Kanzlei einen guten Überblick über Ihr Portfolio erhalten.
Auf dieser Basis lässt sich mit wenigen Klicks ein Angebot kalkulieren. Einfach und übersichtlich.
Ihr Kanzleiprofil auf SmartExperts präsentieren
Über DATEV SmartExperts legen Sie ein kostenloses digitales Kanzleiprofil an. Mit ihm stellen Sie Ihr Team vor und präsentieren Ihr Leistungsportfolio potenziellen Mandantinnen und Mandanten. SmartExperts eignet sich für Einsteiger in die digitalen Medien ebenso wie für Fortgeschrittene. Die intuitive Nutzeroberfläche und die übersichtlichen Eingabemasken erleichtert Schritt für Schritt das Anlegen eines hochwertigen Kanzleiprofils.
Sie übernehmen direkt die Leistungen aus dem Leistungsprofil des DATEV Angebotsassistenten.