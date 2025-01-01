Einstiegsseite von DATEV Personal aus Mandantensicht

Das ist DATEV Personal

Mit DATEV Personal gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Grund auf neu. Damit Ihre Mandanten die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.

Und das kann DATEV Personal:

Personaldaten erfassen

Informationen neuer Mitarbeiter erfassen

  • Online-Personalfragebogen in deutsch und englisch zum Ausfüllen durch neuen Mitarbeitenden in Personaldaten
  • Auslösen einer Sofortmeldung durch Mandanten in Personaldaten

Mitarbeiter erkrankt (eAU)

  • Mandanten rufen elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) eigenständig in Personaldaten ab
  • eAU wird direkt im Lohnabrechnungsprogramm der Kanzlei bereitgestellt

Personalunterlagen austauschen

Dokumente übermitteln

  • Mandanten tauschen über die integrierte Personalakte Dokumente, wie Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital mit Ihrer Kanzlei aus

Weitere Funktionen der Personalakte

  • Mandanten können hochgeladene Dokumente mit Kommentar oder Zuordnungsvorschlag versehen
  • Für Mandanten intuitiv bedienbar

Variable Monatsdaten erfassen

Lohnarten konfigurieren

  • Sie konfigurieren vorab für Ihre Mandanten die benötigten Lohnarten in Monatsdaten
  • Lohnarten werden aus den DATEV-Lohnprogrammen bereitgestellt

Erfassen der variablen Bewegungsdaten

  • Mandanten sehen relevante Lohnarten in Spaltenform
  • Mandanten erfassen zum Beispiel Arbeitsstunden und variable Bezüge, wie Prämien und Urlaubsgeld, in tabellarischer Übersicht in Monatsdaten
  • Mandant gibt nach Erfassung alle Angaben zu einem Monat die Daten zur Übermittlung an Ihre Kanzlei frei

An- und Abwesenheiten erfassen

Ausfallschlüssel einrichten und Lohnarten zuordnen

  • Sie richten vorab individuell für Ihre Mandanten den Ausfallschlüssel ein
  • Sie ordnen vorab die passenden Lohnarten zu

Erfassung von An- und Abwesenheiten

  • Ihre Mandanten erfassen taggenau Stunden für Mitarbeiter
  • Die Daten werden an Ihr DATEV-Lohnabrechnungsprogramm übermittelt

Mitarbeiterstammdaten ändern

Mitarbeiterstammdaten aktualisieren

  • Mit der Funktion Mitarbeiter aktualisieren Mandanten Stammdaten, wie neue Anschriften oder Bankverbindungen, selbstständig
  • Angepasste Daten werden nach Freigabe durch Mandanten an Ihre DATEV-Lohnabrechnungsprogramme übermittelt

Auswertungen erhalten

Auswertungen bereitstellen

  • Sie stellen Ihren Mandanten relevante Lohnauswertungen direkt in DATEV Unternehmen online bereit

Auswertungen abrufen

  • Ihre Mandanten können jederzeit und von überall auf die Lohnauswertungen direkt über Auswertungen in DATEV Personal zugreifen
  • Suchfunktion vereinfach die Suche nach bestimmten Lohnauswertungen

Ihre Vorteile

  • Benachrichtigungsfunktion beim Upload neuer Dokumente
  • Einfaches Filtern nach Mitarbeitenden und Dokumenten
  • Intuitives Konfigurieren der Lohnarten
  • Zeitersparnis durch Vermeiden von Doppelerfassungen
  • Synchronisation von im Lohnabrechnungsprogramm geänderter Stammdaten mit DATEV Personal
  • Import Monatsdaten und geänderter Stammdaten über DATEV Lohnimportdatenservice in Lohnabrechnungsprogramm
  • Sicherer Austausch und revisionssichere Ablage von Daten und Dokumente über die DATEV-Cloud

Einblicke in die Lösung

Das Video gibt Ihnen einen Einblick in die Kernfunktionen Personalunterlagen austauschen, Monatsdaten erfassen und Stammdaten ändern. Screenshots vermitteln Ihnen darüber hinaus einen Eindruck von der Kanzlei- und Mandantenansicht in DATEV Personal.

Mandanten informieren

Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über Ihre neuen Möglichkeiten bei der Zusammenarbeit rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wir unterstützen Sie dabei unter anderem mit einer Produkttour, Videos und digitalen Broschüren.

Mehr erfahren

Weitere Informationen

Hinweise zur Einrichtung

Wir unterstützen Sie bei der Bestellung und Einrichtung der Cloud-Lösung bei Ihren Mandantinnen und Mandanten. Schrittweise begleitet wir Sie durch den Prozess und geben Ihnen hilfreiche Hinweise.

Zum Klick-Tutorial
Zum DATEV Service-Assistenten


Den Lohnabrechnungsprozess optimieren

Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie digital mit Ihren Mandantinnen und Mandanten zusammenarbeiten.

Zum Whitepaper
Zur Prozessgrafik
Zur Website

