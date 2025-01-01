Einblick in DATEV Vermietung und Verpachtung

Die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung unterstützt den gesamten Prozess der Deklaration: vom Buchungssatz über die Umsatzsteuer-Voranmeldung bis zur Übermittlung der Steuererklärungen inklusive der Anlage(n) V an die Finanzverwaltung. Wie das geht, erfahren Sie anhand eines Beispiels im Video:

Einblick in DATEV Vermietung und Verpachtung

Die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung unterstützt den gesamten Prozess der Deklaration: vom Buchungssatz über die Umsatzsteuer-Voranmeldung bis zur Übermittlung der Steuererklärungen inklusive der Anlage(n) V an die Finanzverwaltung. Wie das geht, erfahren Sie anhand eines Beispiels im Video.

Tipp für Ihre Umsetzung

Wie Sie DATEV Vermietung und Verpachtung einrichten, erfahren Sie in diesem Hilfe-Dokument.

Bitte beachten Sie: DATEV Vermietung und Verpachtung ist keine Lösung für eine Nebenkostenabrechnung vermieteter Objekte.

Alle Informationen zu DATEV Vermietung und Verpachtung finden Sie unter go.datev.de/vuv. Ein Video und ein Musterdatenbestand für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ermöglichen Ihnen einen schnellen Einblick ins Programm.

So gehen Sie Schritt für Schritt vor

  1. DATEV Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einrichten

    Jahresübernahme mit Aktivierung der Lösung oderMandantenneuanlage mit Aktivierung der Lösung.

  2. Kostenrechnung anpassen

    Objektbezeichnung und Adresse pro Kostenstelle eingeben.Vermietungsobjekte zuordnen und verwalten mit Blick auf die Relevanz für die Anlage V.

  3. Sachverhalte in Kanzlei-Rechnungswesen buchen

    Mieteinnahmen, Umlagen und Werbungskosten (z. B. Nebenkosten, Erhaltungsaufwendungen, Finanzierungskosten, Abschreibungen, Verwaltungskosten) buchen.

  4. Werte in die Anlage(n) V der Steuerprogramme übergeben

    Anlage V in den Steuerprogrammen automatisch befüllen.

  5. Steuererklärung nach Fertigstellung an die Finanzverwaltung übermitteln

Vorteile

Für Ihre Mandantschaft

  • Detaillierte, unterjährige Auswertungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen für Ihre Mandanten

Für Ihre Kanzlei

  • Durchgängige Prozessunterstützung bei allen Arbeitsschritten für Ihre Privatmandate mit Immobilienvermietung
  • Differenzierte Auswertungen für verschiedene Anlässe, zum Beispiel Gesamtobjektbewertung, Analyse von Mieteinheiten, für Bankengespräche bei Investitionen und Beratungsanlässe für Mandanten
  • Hoher Automatisierungsgrad mit einer Schnittstelle vom Buchen der Belege bis zur Übergabe in die Anlage(n) V der Einkommensteuer, Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht sowie Gesonderte und einheitliche Feststellung
  • Mehr Sicherheit bei der Erstellung der Überschussrechnung mit Blick auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit

 

Für Ihre Mitarbeitende

  • Zügige Auftragsbearbeitung im vertrauten Programmumfeld der DATEV-Programme
  • Keine manuellen Nebenrechnungen in anderen Programmen mehr notwendig; dadurch einfache Nachvollziehbarkeit in der Dokumentation
  • Enorme Zeitersparnis gegenüber der Ermittlung und Erfassung von Werten per Hand