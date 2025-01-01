Einblick in DATEV Vermietung und Verpachtung
Die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung unterstützt den gesamten Prozess der Deklaration: vom Buchungssatz über die Umsatzsteuer-Voranmeldung bis zur Übermittlung der Steuererklärungen inklusive der Anlage(n) V an die Finanzverwaltung. Wie das geht, erfahren Sie anhand eines Beispiels im Video:
Tipp für Ihre Umsetzung
Wie Sie DATEV Vermietung und Verpachtung einrichten, erfahren Sie in diesem Hilfe-Dokument.
Bitte beachten Sie: DATEV Vermietung und Verpachtung ist keine Lösung für eine Nebenkostenabrechnung vermieteter Objekte.
Alle Informationen zu DATEV Vermietung und Verpachtung finden Sie unter go.datev.de/vuv. Ein Video und ein Musterdatenbestand für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ermöglichen Ihnen einen schnellen Einblick ins Programm.
So gehen Sie Schritt für Schritt vor
-
DATEV Vermietung und Verpachtung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einrichten
Jahresübernahme mit Aktivierung der Lösung oderMandantenneuanlage mit Aktivierung der Lösung.
-
Kostenrechnung anpassen
Objektbezeichnung und Adresse pro Kostenstelle eingeben.Vermietungsobjekte zuordnen und verwalten mit Blick auf die Relevanz für die Anlage V.
-
Sachverhalte in Kanzlei-Rechnungswesen buchen
Mieteinnahmen, Umlagen und Werbungskosten (z. B. Nebenkosten, Erhaltungsaufwendungen, Finanzierungskosten, Abschreibungen, Verwaltungskosten) buchen.
-
Werte in die Anlage(n) V der Steuerprogramme übergeben
Anlage V in den Steuerprogrammen automatisch befüllen.
-
Steuererklärung nach Fertigstellung an die Finanzverwaltung übermitteln
Vorteile
Für Ihre Mandantschaft
- Detaillierte, unterjährige Auswertungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen für Ihre Mandanten
Für Ihre Kanzlei
- Durchgängige Prozessunterstützung bei allen Arbeitsschritten für Ihre Privatmandate mit Immobilienvermietung
- Differenzierte Auswertungen für verschiedene Anlässe, zum Beispiel Gesamtobjektbewertung, Analyse von Mieteinheiten, für Bankengespräche bei Investitionen und Beratungsanlässe für Mandanten
- Hoher Automatisierungsgrad mit einer Schnittstelle vom Buchen der Belege bis zur Übergabe in die Anlage(n) V der Einkommensteuer, Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht sowie Gesonderte und einheitliche Feststellung
- Mehr Sicherheit bei der Erstellung der Überschussrechnung mit Blick auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit
Für Ihre Mitarbeitende
- Zügige Auftragsbearbeitung im vertrauten Programmumfeld der DATEV-Programme
- Keine manuellen Nebenrechnungen in anderen Programmen mehr notwendig; dadurch einfache Nachvollziehbarkeit in der Dokumentation
- Enorme Zeitersparnis gegenüber der Ermittlung und Erfassung von Werten per Hand
Software und Unterstützungsangebote
Softwareangebote
- Kanzlei-Rechnungswesen (Art-Nr.: 95000)
- DATEV Vermietung und Verpachtung (Art-Nr.: 74552)
- DATEV Einkommensteuer classic (Art-Nr.: 40895)
Unterstützungsangebote
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Vermietung und Verpachtung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Vermietung und Verpachtung: Kostenrechnung neu einrichten
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Vermietung und Verpachtung: Bestehende Kostenrechnung übernehmen
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Vermietung und Verpachtung: Datenübernahme in die Anlage V
- DATEV Hilfe-Center: Umstieg von Einkommensteuer Belegbuchung auf DATEV Vermietung und Verpachtung
- go.datev.de/vuv