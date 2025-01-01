In Zeiten zunehmender Digitalisierung ist es wichtig, Prozesse zu optimieren und den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Genau hier setzt RABE an: Die elektronische Verknüpfung ist im Programm Digitale Belege Steuern enthalten und kann somit in den bestehenden Erfassungsprozess für Digitale Belege integriert werden.

Belege für RABE auswählen

Damit eine Belegreferenz zusammen mit der Erklärung an das Finanzamt übermittelt wird, wählen Sie im Programm Digitale Belege Steuern unter „Beleg für ELSTER (RABE)“ die Option „Ja“. Bei neuen Belegen wird die Auswahl zunächst auf „Nein“ gesetzt. Unter „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit, diese Vorbelegung zu ändern.Sie wählen noch einen steuerlichen Sachverhalt aus und verknüpfen den Beleg mit der Einkommensteuererklärung. Alternativ können Sie den Beleg auf ein Eingabefeld in der Einkommensteuererklärung ziehen (Drag & Drop).