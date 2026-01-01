„Mach den Queraufstieg“ – eine Initiative, die Bewegung schafft
Um Ihnen als Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber den Einstieg zu erleichtern, haben die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und DATEV im Rahmen der Initiative „Mach den Queraufstieg“ einen umfassenden Praxisleitfaden entwickelt. Er bietet konkrete Empfehlungen, wie Kanzleien Umschüler und Quereinsteiger erfolgreich gewinnen, onboarden und langfristig entwickeln können.
Der Leitfaden ist ein Beispiel dafür, wie regionale Akteure gemeinsam pragmatische Lösungen erarbeiten können. Kanzleien erhalten mit dem Leitfaden ein Werkzeug, das nicht nur Orientierung schafft, sondern auch dazu motiviert, neue Wege in der Personalgewinnung aktiv auszuprobieren.
Mut zu neuen Wegen – Queraufstieg aktiv gestalten
Umschüler und Quereinsteiger bieten ein enormes, häufig ungenutztes Potenzial für Kanzleien. Der neue Leitfaden zeigt praxisnah, wie ein gelungener Einstieg gelingt – von der Auswahl über die Qualifizierung bis hin zur erfolgreichen Integration.
Wer bereit ist, neue Wege zu gehen, kann dem Fachkräftemangel aktiv begegnen und gleichzeitig das eigene Team durch vielfältige Kompetenzen bereichern.
Weiterführende Informationen
Neben den Onepagern und dem gesamten Praxisleitfaden empfehlen wir Ihnen, sich einerseits selbst ein Bild der Kampagne zu machen.