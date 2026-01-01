Regionale Zusammenarbeit zeigt Wirkung

Der Fachkräftemangel stellt viele Kanzleien vor große Herausforderungen. Neben klassischen Ausbildungswegen rücken deshalb zwei Zielgruppen immer stärker in den Fokus: Umschüler und Quereinsteiger.

Umschüler und Quereinsteiger bringen vielfältige berufliche Erfahrung, hohe Motivation und oft ganz neue Perspektiven für den Kanzleialltag – werden jedoch im Recruiting häufig noch zu wenig berücksichtigt.