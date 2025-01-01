Betriebliches Rechnungswesen: Fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger

Das Seminar vermittelt Ihnen das theoretische Wissen über gesetzliche Vorschriften und Zielsetzungen der Finanzbuchführung. Sie lernen die grundsätzliche Abwicklung der Buchführung kennen und erhalten praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit.

Buchführung mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Den Einstieg ins Programm schulen wir entweder in drei Tagen als Präsenzveranstaltung mit intensiver Betreuung durch die Referentinnen und Referenten vor Ort oder kompakt in einem Lernvideo online mit drei Modulen à zwei bis drei Stunden.

DATEV Unternehmen online: Überblick speziell für Unternehmen

Mit diesem kostenlosen Lernvideo online gewinnen Sie einen breiten Überblick über die Vorteile von DATEV Unternehmen online bei vielen betrieblichen Aufgaben.

DATEV Unternehmen online: Funktionsumfang und erste Schritte im Rechnungswesen

Lernen Sie, wie Sie das Programm in Ihrem Unternehmen optimal einsetzen. Sie erfahren, wie Sie den Workflow optimal gestalten und im Rechnungswesen mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin zusammenarbeiten.