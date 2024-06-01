Die Rechnungswesen-Komponente von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die Buchführung in Ihrem Unternehmen effizienter erledigen können. In diesem Lernvideo erhalten Sie kompakte Informationen zu nützlichen Programmfunktionen für die Praxis.

Sie arbeiten mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, haben bereits die Grundlagenschulung zur Programmkomponente Rechnungswesen besucht und möchten nun tiefer in die Programmnutzung einsteigen? Dann empfehlen wir Ihnen dieses Lernvideo: unser Experte zeigt Ihnen Kniffe zum Buchen und wie Sie Forderungen immer im Blick behalten. Erfahren Sie, wie Sie Programmoberflächen individuell gestalten, mit Auswertungen arbeiten und Musterbestände zum Üben nutzen können. Abschließend sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang der Programmkomponente Rechnungswesen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen umfassender zu nutzen und dadurch Arbeitsabläufe zu optimieren. Die einzelnen Kapitel des Lernvideos können Sie auch jederzeit wiederholen, wenn Sie die Informationen für Ihre tägliche Arbeit benötigen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.