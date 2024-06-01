DATEV Rechnungswesen - Tipps und Tricks für den Einsatz in Ihrem Unternehmen
- Nützliche und zeitsparende Funktionen für erfahrene Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Einstellungen der Programmoberflächen, Tipps zum Buchen
- Arbeiten mit Auswertungen, Forderungsmanagement, Musterbestände und weitere Themen
Die Rechnungswesen-Komponente von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die Buchführung in Ihrem Unternehmen effizienter erledigen können. In diesem Lernvideo erhalten Sie kompakte Informationen zu nützlichen Programmfunktionen für die Praxis.
Sie arbeiten mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, haben bereits die Grundlagenschulung zur Programmkomponente Rechnungswesen besucht und möchten nun tiefer in die Programmnutzung einsteigen? Dann empfehlen wir Ihnen dieses Lernvideo: unser Experte zeigt Ihnen Kniffe zum Buchen und wie Sie Forderungen immer im Blick behalten. Erfahren Sie, wie Sie Programmoberflächen individuell gestalten, mit Auswertungen arbeiten und Musterbestände zum Üben nutzen können. Abschließend sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang der Programmkomponente Rechnungswesen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen umfassender zu nutzen und dadurch Arbeitsabläufe zu optimieren. Die einzelnen Kapitel des Lernvideos können Sie auch jederzeit wiederholen, wenn Sie die Informationen für Ihre tägliche Arbeit benötigen.
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Programmoberflächen individuell gestalten
Buchen
Einstellungen Buchungszeile
Buchungstexte und Kontonotizen
Auftragsnummer
Buchungen ändern und berichtigen
Bedeutung des Belegfeldes 2
Arbeiten mit Auswertungen
Musterbestände: Musterdaten zum Üben und Ausprobieren nutzen
Buchungen ausziffern
Leistungsdatum
Forderungen im Blick behalten
ASCII-Import und Anbindung von Zahlungsdienstleistern · Wiederkehrende Buchungen
Anzahlungen
Standard-Betriebsabrechungsbogen
Elektronisches Bankbuchen
Controllingreport
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Grundkenntnissen im Programm
Für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist dieses Seminar nur bedingt geeignet – nicht alle im Seminar gezeigten Möglichkeiten stehen in der compact-Variante Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms zur Verfügung.
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse im Aufbau und Anwendererfahrung in der Bedienung von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.