DATEV Rechnungswesen - Tipps und Tricks für den Einsatz in Ihrem Unternehmen
- Nützliche und zeitsparende Funktionen für erfahrene Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Wissenswerte Programmneuerungen
- Zusätzliche Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer
Wir machen Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, den Leistungsumfang der Software besser zu nutzen und dadurch Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
Im Seminar erfahren Sie Tipps und Tricks, die Ihnen das Buchen erleichtern und künftig helfen, Zeit bei der Durchführung der Buchführung zu sparen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Aussagekraft von betriebswirtschaftlichen Auswertungen erhöhen und offene Forderungen gegenüber Ihren Kunden im Blick behalten.
Als Seminarteilnehmer legen Sie gemeinsam weitere Schwerpunkte aus einer Wahlthemenliste fest, die im Seminar vertieft behandelt werden.
Themen
Buchen
Reduzieren des Eingabeaufwands in den Buchungsfeldern
Zusätzliche Informationen für einen besseren Überblick
Nutzen des zusätzlichen Eingabe-Feldes für den Ausgleich der Offenen Posten (OPOS-Ausgleich)
Schnelle und sicher Korrektur von Buchungssätzen
Erfassen individueller Fälligkeiten
Auswertungen
Erhöhung der Qualität der BWA
Buchungsübersicht
Wirtschaftsjahrübergreifende Auswertungen
Forderungen im Blick behalten
OPOS-Listen
Offene Kundenforderungen
Erkennen von säumigen Zahlern
Musterbestände
Wahlthemenliste *)
Aktuelle Programmneuerungen und Ausblick auf künftige Funktionen
Buchungen ausziffern
Leistungsdatum
Anpassen von Programmoberflächen
ASCII-Import
Wiederkehrende Buchungen
Anzahlungen
Anbindung von Zahlungsdienstleistern
Elektronisches Bankbuchen (Schwerpunkt Lerndatei)
Standard-Betriebsabrechnungsbogen
Controllingreport
USt-Voranmeldung
*) Bitte beachten Sie: Nicht alle Wahlthemen können behandelt werden. Themenblöcke, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können aber anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden.
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Grundkenntnissen im Programm
Bitte beachten Sie
Für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist dieses Seminar nur bedingt geeignet – nicht alle im Seminar gezeigten Möglichkeiten stehen in der compact-Variante Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms zur Verfügung.
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Aufbau und Bedienung der Programmkomponente Rechnungswesen in DATEV Mittelstand Faktura
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.