DATEV Rechnungswesen - Tipps und Tricks für den Einsatz in Ihrem Unternehmen
- Nützliche und zeitsparende Funktionen für erfahrene Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Wissenswerte Programmneuerungen
- Zusätzliche Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Wir machen Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, den Leistungsumfang der Software besser zu nutzen und dadurch Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
Im Seminar erfahren Sie Tipps und Tricks, die Ihnen das Buchen erleichtern und künftig helfen, Zeit bei der Durchführung der Buchführung zu sparen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Aussagekraft von betriebswirtschaftlichen Auswertungen erhöhen und offene Forderungen gegenüber Ihren Kunden im Blick behalten.
Als Seminarteilnehmer legen Sie gemeinsam weitere Schwerpunkte aus einer Wahlthemenliste fest, die im Seminar vertieft behandelt werden.
Themen
-
Buchen
-
Reduzieren des Eingabeaufwands in den Buchungsfeldern
-
Zusätzliche Informationen für einen besseren Überblick
-
Nutzen des zusätzlichen Eingabe-Feldes für den Ausgleich der Offenen Posten (OPOS-Ausgleich)
-
Schnelle und sicher Korrektur von Buchungssätzen
-
Erfassen individueller Fälligkeiten
-
-
Auswertungen
-
Erhöhung der Qualität der BWA
-
Buchungsübersicht
-
Wirtschaftsjahrübergreifende Auswertungen
-
-
Forderungen im Blick behalten
-
OPOS-Listen
-
Offene Kundenforderungen
-
Erkennen von säumigen Zahlern
-
-
Musterbestände
-
Wahlthemenliste *)
-
Aktuelle Programmneuerungen und Ausblick auf künftige Funktionen
-
Buchungen ausziffern
-
Leistungsdatum
-
Anpassen von Programmoberflächen
-
ASCII-Import
-
Wiederkehrende Buchungen
-
Anzahlungen
-
Anbindung von Zahlungsdienstleistern
-
Elektronisches Bankbuchen (Schwerpunkt Lerndatei)
-
Standard-Betriebsabrechnungsbogen
-
Controllingreport
-
USt-Voranmeldung
-
*) Bitte beachten Sie: Nicht alle Wahlthemen können behandelt werden. Themenblöcke, die der Teilnehmerkreis nicht auswählt, können aber anhand der Seminarunterlage im Selbststudium erarbeitet werden.
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen mit Grundkenntnissen im Programm
Bitte beachten Sie
Für Anwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist dieses Seminar nur bedingt geeignet – nicht alle im Seminar gezeigten Möglichkeiten stehen in der compact-Variante Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms zur Verfügung.
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Aufbau und Bedienung der Programmkomponente Rechnungswesen in DATEV Mittelstand Faktura
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.