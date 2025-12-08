Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Wir machen Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, den Leistungsumfang der Software besser zu nutzen und dadurch Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Im Seminar erfahren Sie Tipps und Tricks, die Ihnen das Buchen erleichtern und künftig helfen, Zeit bei der Durchführung der Buchführung zu sparen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Aussagekraft von betriebswirtschaftlichen Auswertungen erhöhen und offene Forderungen gegenüber Ihren Kunden im Blick behalten.

Als Seminarteilnehmer legen Sie gemeinsam weitere Schwerpunkte aus einer Wahlthemenliste fest, die im Seminar vertieft behandelt werden.