In DATEV Kanzleimanagement basis werden keine Mandanten angezeigt
Dies könnte folgende Gründe haben:
- Fehlende Rechte: Geben Sie die Rechte wie unter Punkt “DATEV Basisdaten online bereitstellen” frei. Nach einer Synchronisationszeit von ca. 30 Minuten sollten Sie Ihre Mandanten sehen.
- Fehlende Mandanten: Mandanten werden über DATEV Basisdaten online in die Cloud hochgeladen und laufend mit dem DATEV Arbeitsplatz synchronisiert. Wurde diese Synchronisation nicht angestoßen, sind in Kanzleimanagement Basis keine Mandanten sichtbar.
Rufen Sie dazu über DATEV Arbeitsplatz | Programmsuche den DATEV-Cloud-Bereitstellungsassistenten auf und folgen Sie den weiteren Anweisungen.
Im Einrichtungsassistenten kann kein Kanzleimandant ausgewählt werden
Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die erforderlichen Rechte in der DATEV Rechteverwaltung online haben. Siehe hierzu im Inbetriebnahmefahrplan den Bereich "DATEV Basisdaten online bereitstellen". Warten Sie anschließend eine Synchronisationszeit von ca. 30 Minuten ab.
DATEV Kanzleimanagement basis wird in der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz nicht gefunden
Prüfen Sie im DATEV Installationsmanager, ob DATEV Kanzleimanagement basis installiert ist. Ist dies nicht der Fall, verfahren Sie wie im Inbetriebnahmefahrplan im Abschnitt "DATEV Kanzleimanagement basis aktivieren" beschrieben.
Die Voraussetzungen für die Nutzung von DATEV Kanzleimanagement basis
Die aktuellen Voraussetzungen für die Nutzung von DATEV Kanzleimanagement basis finden Sie auf der Informationsseite unter "Die cloud-basierte Lösung zur elektronischen Rechnungsschreibung | Inbetriebnahme | Voraussetzungen". Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Programme auch während der Nutzung von Kanzleimanagement basis nicht eingeführt werden sollten (Beispiel: DATEV DMS, DATEV ProCheck etc.).
Sie rechnen nicht mit 19% Umsatzsteuer ab (z.B. Kleinunternehmer) - können Sie Kanzleimanagement basis trotzdem nutzen?
Nein, derzeit noch nicht. Kanzleien, die ohne Ausweis der Umsatzsteuer auf der Rechnung abrechnen, können wir nach derzeitigem Planungsstand erst ab Q2/25 bedienen, da erst dann die entsprechende Funktion in KM basis und den Folgeprozessen (Übergabe der Rechnung an die Buchhaltung) zur Verfügung steht.
Den gewählten Monat der Inbetriebnahme ändern
Wie kann ich den von mir gewählten Monat der Inbetriebnahme ändern?
Zur Änderung des gewählten Monats stornieren Sie zuerst die ursprüngliche Buchung des Artikels 77549 im DATEV Arbeitsplatz über DATEV Service-Anwendungen | Vertragsübersichten | Veranstaltungsteilnehmer. Buchen Sie anschließend Ihren neuen Wunschmonat auf der Shop-Seite.
Diese Medien stehen Ihnen für die Arbeit mit der Software zur Verfügung
Es stehen ein DATEV Lernvideo sowie eine Arbeitsunterlage zur Verfügung. Ergänzend bieten wir ein Seminar zur Inbetriebnahme und Nutzung an, in dem die Schritte zur Inbetriebnahme sowie ein erster Überblick über die Funktionsweise des Programms erläutert werden.
Kosten für DATEV Kanzleimanagement basis
Der Preis für DATEV Kanzleimanagement basis orientiert sich an DATEV Eigenorganisation compact und ist zunächst rabattiert.
Das benötigen Sie für die Inbetriebnahme
Halten Sie an dem Tag der Inbetriebnahme bitte Folgendes bereit:
- DATEV SmartCard mit Administrationsrechten
- System-/Lösungspartner (wenn vorhanden)
- Zeit (erfahrungsgemäß ½ Tag)
Wird DATEV die Inbetriebnahme übernehmen?
Nein, der Fahrplan zur Inbetriebnahme ist so gestaltet, dass Sie als Kanzlei die Einführung selbst durchführen können. Anders als bei der Einführung der bisherigen Eigenorganisationslösungen ist kein DATEV-Mitarbeiter erforderlich.
Sollten Sie dennoch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Informationsseite im Abschnitt "Wir unterstützen Sie!".