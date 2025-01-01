Wie kann ich den von mir gewählten Monat der Inbetriebnahme ändern?

Zur Änderung des gewählten Monats stornieren Sie zuerst die ursprüngliche Buchung des Artikels 77549 im DATEV Arbeitsplatz über DATEV Service-Anwendungen | Vertragsübersichten | Veranstaltungsteilnehmer. Buchen Sie anschließend Ihren neuen Wunschmonat auf der Shop-Seite.

