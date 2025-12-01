Organisieren und steuern Sie Ihre Kanzlei mit DATEV Kanzleimanagement basis - optimieren, automatisieren und erleichtern Sie Ihre täglichen Prozesse.

Ihre Vorteile

Einfacher Start in die Lösung und flexible Nutzung

Einfacher assistentengestützter Einstieg: Inbetriebnahme mit Videos und Anleitungen, kein Beratungsprojekt und keine Installation notwendig.

Flexible Nutzung: Cloud-Lösung kann orts- und zeitunabhängig über alle mobilen Endgeräte genutzt werden.

Passend zum Kanzleialltag: Gute Verzahnung mit den leistungserstellenden Anwendungen.

Zeit und Aufwandsminimierung durch Automatisierungen im gesamten Abrechnungsprozess.

Automatisierte Kanzleiprozesse: Automatismen geben Daten innerhalb eines Auftrags weiter – das macht die Abwicklung schneller und weniger fehleranfällig.

Automatisierte Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV inkl. digitalem Rechnungsversand erfüllen die E-Rechnungspflicht und sparen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Zeit und Aufwand.

Automatische Übernahme von Zeit- und Gegenstandswerten

Automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie eine automatische Erzeugung einer fortlaufenden Rechnungsnummer.

Preisliste

