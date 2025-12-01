Monat der Inbetriebnahme von DATEV Kanzleimanagement basis
- Hinweis: es handelt sich hierbei nicht um eine Veranstaltung! Melden Sie sich hier für Ihren gewünschten Monat der selbständigen Inbetriebnahme an.
- Perfekt vorbereitet auf die E-Rechnungspflicht: Schreiben und versenden Sie einfach und schnell E-Rechnungen mit DATEV Kanzleimanagement basis.
- Einfacher Start: Der Einstieg ist komfortabel, assistentengestützt und begleitet durch Videos und Anleitungen.
Inhalte
Beschreibung
Organisieren und steuern Sie Ihre Kanzlei mit DATEV Kanzleimanagement basis - optimieren, automatisieren und erleichtern Sie Ihre täglichen Prozesse.
Ihre Vorteile
Einfacher Start in die Lösung und flexible Nutzung
Einfacher assistentengestützter Einstieg: Inbetriebnahme mit Videos und Anleitungen, kein Beratungsprojekt und keine Installation notwendig.
Flexible Nutzung: Cloud-Lösung kann orts- und zeitunabhängig über alle mobilen Endgeräte genutzt werden.
Passend zum Kanzleialltag: Gute Verzahnung mit den leistungserstellenden Anwendungen.
Zeit und Aufwandsminimierung durch Automatisierungen im gesamten Abrechnungsprozess.
Automatisierte Kanzleiprozesse: Automatismen geben Daten innerhalb eines Auftrags weiter – das macht die Abwicklung schneller und weniger fehleranfällig.
Automatisierte Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV inkl. digitalem Rechnungsversand erfüllen die E-Rechnungspflicht und sparen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Zeit und Aufwand.
Automatische Übernahme von Zeit- und Gegenstandswerten
Automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie eine automatische Erzeugung einer fortlaufenden Rechnungsnummer.
Preisliste
Die Preisliste zu DATEV Kanzleimanagement basis finden Sie hier .
Ablauf
1. Anmeldung zur Inbetriebnahme
- Melden Sie sich unter "Termine" für Ihren Wunschmonat an.
- Anmeldefrist: Bis zum 20. des Vormonats.
- Beispiel: Für März können Sie sich bis zum 20. Februar anmelden.
Terminänderung oder Stornierung
- Über DATEV Service-Anwendungen | Vertragsübersichten | Veranstaltungsteilnehmer können Sie Ihren bisher gewählten Monat stornieren.
- Buchen Sie anschließend Ihren neuen Wunschmonat.
2. Bestätigung und Prüfung
- Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung über DATEV Mitteilungen als Vormerkung für Ihren Wunschzeitraum.
- Um sicherzustellen, dass das Programm zu Ihren aktuellen Vertrags- bzw. Nutzungsdaten passt, erfolgt kurz vor dem Wunschmonat eine interne Prüfung durch DATEV.
3. Weitere Informationen
- Ca. eine Woche vor dem Wunschmonat erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur eigenständigen und assistentengestützten Inbetriebnahme.
- Darüber hinaus stehen Ihnen Videos und Schulungsunterlagen zur Verfügung.
Tipp: Sie sind unsicher beim Ablauf der selbständigen Inbetriebnahme? Besuchen Sie das Online-Seminar " DATEV Kanzleimanagement basis – Inbetriebnahme und Nutzung " für eine optimale Vorbereitung.
Weitere Informationen
DATEV Kanzleimanagement basis unterstützt Ihre Kanzlei, wesentliche kanzleiinterne Prozesse und Routineaufgaben zu digitalisieren und zu automatisieren. Im Fokus steht dabei die gesetzeskonforme Rechnungsschreibung, insbesondere im Hinblick auf die verpflichtende E-Rechnung.
Funktions-Highlights
Mandantenbetreuung
- Durchgängiger Prozess im Zusammenspiel mit der DATEV Interessenverwaltung und DATEV Onboarding.
- Transparenz: Leistungen mit entsprechenden Honoraren können – auch mit individuellen Paketen - definiert und für Interessenten und Mandanten transparent gemacht werden.
Aufträge
- Übersicht in der täglichen Kanzleiarbeit durch die Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge.
- Individuell filterbares Kanzleiboard: Alle Leistungen und den Arbeitsfortschritt für jeden Mandanten auf einen Blick – für die ganze Kanzlei oder für den einzelnen Mitarbeiter.
- Auftragsorientierte Zeiterfassung - mit direkter Bereitstellung in der jeweiligen Rechnung.
Rechnungen
- Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge: Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte werden automatisch in einen Rechnungsentwurf übernommen.
- Controlling-Informationen im Rechnungsentwurf: Begleitend zur Erstellung der Rechnung sehen Sie direkt wichtige Daten zur Wirtschaftlichkeit des Auftrags und können so ggf. noch nachjustieren.
- Digitale Rechnungsausgabe mit Kanzleilogo und Textbausteinen
- Verknüpfung der SEPA-Mandatsverwaltung: Rechnungsstellung per Lastschrift.
- Rechnungsausgangsbuch: Übersicht der gestellten Rechnungen mit automatisch vergebener fortlaufender Rechnungsnummer. Ablage der Rechnungen in der DATEV-Cloud – kein Aufwand mehr für Archivierung. Kennzeichnen Sie bezahlte Rechnungen entsprechend, um den Überblick zum Zahlstatus zu wahren.
- Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung: Mit DATEV Kanzleimanagement basis erfüllen Sie die künftigen gesetzlichen Vorgaben an den E-Rechnungsversand und legen die Rechnung GoBD-konform in der DATEV-Cloud ab. Zudem sparen Sie Zeit durch den Wegfall von manuellem Bearbeitungsaufwand, z. B. für das Kuvertieren, das Porto und den Weg zur Post.
Nutzungsvoraussetzungen
Hinweis: Sie erfüllen die Voraussetzungen für die Nutzung von DATEV Kanzleimanagement basis, wenn Sie von DATEV aktiv auf die Nutzung der Anwendung angesprochen wurden.
Der Funktionsumfang von DATEV Kanzleimanagement basis wird sukzessive ausgebaut. Folgende Voraussetzungen müssen über den gesamten Nutzungszeitraum erfüllt sein, um die Software nutzen zu können:
- Steuerberatungskanzlei im deutschen Markt
- mit einem Standort, maximal 15 Mitarbeitenden, nicht interdisziplinär arbeitend
- nur ein Kanzleiunternehmen mit einem Rechnungsnummernkreis und einer Kanzleibuchführung
- kein aktiver Vertrag/keine Nutzung von
- DATEV Eigenorganisation classic oder comfort
- DATEV DMS
- DATEV Dokumentenablage Revisionssicherheit
- DATEV Kosten
- DATEV ProCheck
- DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen (Zusatzmodul zu DATEV Eigenorganisation classic)
- DATEV Telefonie Basis
- DATEV Anwalt classic
- DATEV Softwarepaket für den Ruhestand
- Startpaket | Neukunde
- Aufgaben | Termine
- Posteingang/-ausgang
- Dokumentenablage
- Bescheidabgleich
- Fristen
- Steuer- und Beitragszahlungen
- Auskunftssystem
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.