Bereits seit 2021 steht mit dem Automatisierungsservice Rechnungen der erste Service im Rechnungswesen bereit, der mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge erstellt – auf Basis digitaler Belege sowie der Historie des Buchführungsbestandes in der DATEV-Cloud. Mehr als 5.600 Kanzleien optimieren mit diesem Service das digitale Belegbuchen ihrer Ein- und Ausgangsrechnungen bei insgesamt über 60.000 Mandantenbeständen. Dahinter stehen etwa 5,2 Millionen erzeugte Buchungsvorschläge, die der Cloud-Service durchschnittlich automatisiert im Monat generiert – bei stark steigender Tendenz.

Der neue Automatisierungsservice Bank ergänzt seit August dieses Jahres den bereits etablierten Automatisierungsservice Rechnungen und arbeitet ebenfalls mit künstlicher Intelligenz. Den Automatisierungsservice Bank nutzen bereits nach so kurzer Zeit rund 800 Kanzleien bei über 4.200 Mandantenbeständen.