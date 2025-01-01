Umsetzung der künstlichen Intelligenz im Rechnungswesen
Bereits seit 2021 steht mit dem Automatisierungsservice Rechnungen der erste Service im Rechnungswesen bereit, der mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge erstellt – auf Basis digitaler Belege sowie der Historie des Buchführungsbestandes in der DATEV-Cloud. Mehr als 5.600 Kanzleien optimieren mit diesem Service das digitale Belegbuchen ihrer Ein- und Ausgangsrechnungen bei insgesamt über 60.000 Mandantenbeständen. Dahinter stehen etwa 5,2 Millionen erzeugte Buchungsvorschläge, die der Cloud-Service durchschnittlich automatisiert im Monat generiert – bei stark steigender Tendenz.
Der neue Automatisierungsservice Bank ergänzt seit August dieses Jahres den bereits etablierten Automatisierungsservice Rechnungen und arbeitet ebenfalls mit künstlicher Intelligenz. Den Automatisierungsservice Bank nutzen bereits nach so kurzer Zeit rund 800 Kanzleien bei über 4.200 Mandantenbeständen.
Upgrade für Ihre Kanzlei: So läuft das Buchen mit dem Automatisierungsservice Bank ab
Die Bankkontoumsätze werden im gewohnten Umfeld von Kanzlei-Rechnungswesen über das elektronische Bankbuchen bearbeitet.
- Nach Aktivierung der Bank müssen die Kontoumsätze nur noch einmal manuell über „Mandant ergänzen“ geholt werden (Bei Kontoumsätzen im CAMT-Format ist dies nicht notwendig). Ab diesem Zeitpunkt werden die Kontoumsätze automatisch geholt, wenn Sie „Buchungsvorschläge erzeugen“ durchführen oder die „Bankkontoumsatzliste“ öffnen.
- Beim „Buchungsvorschläge erzeugen“ wird zunächst die Lerndatei (sofern diese bereits vom bisherigen elektronischen Bankbuchen vorhanden ist) und die OPOS-Suche aus Kanzlei-Rechnungswesen herangezogen, um einen passenden Buchungsvorschlag zu generieren. Somit ist das Ergebnis mindestens genauso gut wie vor der Aktivierung des Automatisierungsservice Bank.
- Wenn diese Suchen in Kanzlei-Rechnungswesen zu keinem Treffer führen, wird automatisch der im Rechenzentrum erzeugte Buchungsvorschlag der KI verwendet. Dies ist in der Regel bei Sachkontobuchungen der Fall.
- In Einzelfällen werden auch die Ergebnisse der Zahlungsbuchung durch den Automatisierungsservice Bank noch weiter verbessert (z. B. wenn die Rechnung schon nach DATEV Unternehmen online hochgeladen, aber noch nicht gebucht wurde).
- In der Buchungsvorschlagsliste wird durch ein Robotersymbol in der Spalte AS (siehe Screenshot auf der nächsten Seite) visualisiert, dass der Buchungsvorschlag durch die KI erzeugt wurde.
Tipp für Ihre Umsetzung
Senden Sie zeitnah und regelmäßig die Daten ins DATEV-Rechenzentrum, dann kann die künstliche Intelligenz dazu lernen und immer bessere Ergebnisse liefern.
Künstliche Intelligenz erspart Lerndateieinträge
Der Automatisierungsservice Bank kann die im Verwendungszweck enthaltenen Informationen nutzen, um Buchungen automatisch aufzuteilen. Ein Beispiel: Bei Darlehensbuchungen erstellt der Automatisierungsservice Buchungsvorschläge sowohl für den Zinsaufwand als auch für die Tilgungsrate mit den richtigen Beträgen. Dies war bisher mit der Lerndatei nur bedingt möglich, die Vorschläge mussten noch manuell nachbearbeitet werden. Solche Lerndateieinträge sollten in diesem Zuge durch Sie gelöscht werden, da diese den besseren Vorschlag der KI verhindern.
Durch den DATEV Automatisierungsservice Bank ist zukünftig das Anlegen und Pflegen von Lerndateieinträgen nicht mehr erforderlich.
Gewohnte Symbole unterstützen beim Buchen
In der Buchungsvorschlagsliste erhalten Sie anhand der bekannten Symbole einen Überblick über die Gesamtqualität des Vorschlags.
- Grüne Glühlampe: Alle buchungsrelevanten Felder wurden als sicher eingestuft.
- Gelbes Fragezeichen: Für mindestens ein buchungsrelevantes Feld wurde ein Wert unsicher erkannt. Überprüfen Sie den Wert.
- Rotes Haltzeichen: Für mindestens ein buchungsrelevantes Feld konnte kein Wert aus dem Kontoumsatz ausgelesen werden. Ergänzen Sie bitte den Wert.
Zusätzlich zu den bekannten Symbolen kommt das Robotersymbol auch beim Automatisierungsservice Bank hinzu. Dieses ist bereits aus dem Automatisierungsservice Rechnungen bekannt. Es ist in der Spalte AS (siehe Screenshot) zu sehen.
- Robotersymbol: Der Buchungsvorschlag stammt aus dem Automatisierungsservice.
Neue Symbole erleichtern das Prüfen der fertigen Buchungen
Beim Automatisierungsservice Bank werden die automatisch verarbeiteten Buchungsvorschläge mit entsprechenden Symbolen visualisiert. Dadurch unterstützen wir Sie bei der Prüfung der automatisiert gebuchten Vorschläge, indem wir jeweils unterschiedliche Symbole je Buchung in der Spalte AS in der Buchungsübersicht anzeigen.
- Robotersymbol + T-Kontozeichen: Durch Automatisierungsservice generiert und automatisch gebucht
- Monitorsymbol + T-Kontozeichen: Durch lokale Verfahren in Kanzlei-Rechnungswesen (OPOS-Ausgleich, Lerndatei) generiert und automatisch gebucht
Beim Automatisierungsservice Bank sind die unsicheren oder leeren Pflichtfelder in der Buchungszeile ebenfalls mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. So erkennen Sie sofort, welche Felder geprüft oder ergänzt werden müssen. Als sicher eingestufte Felder sind nicht gekennzeichnet.
Ein Blick ins Programm
Die neuen Symbole erleichtern Ihnen die Prüfung von automatisch verarbeiteten Buchungsvorschlägen.
Die Buchungsvorschlagsliste finden Sie im Programm unter:
Erfassen | Belege buchen | Buchungsvorschläge bearbeiten | Buchungsvorschlagsliste teilweise automatisch gebucht
Tipp: Die Spalte AS kann zusätzlich zur Ansicht „Primanota“ im „Belege buchen“ und in der Auswertung Primanota eingeblendet werden.
Ausblick – geplant für 2025
Der Automatisierungsservice Bank wird künftig auch mit dem PIN / TAN-Verfahren nutzbar sein.
Ebenso wird zukünftig der Automatisierungsservice Rechnungen nicht mehr zwingende Voraussetzung für die Aktivierung des Automatisierungsservice Bank sein.
So gehen Sie Schritt für Schritt vor
-
Einsatzvoraussetzungen je Bestand prüfen
Der Automatisierungsservice Bank steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung. Diese werden automatisch geprüft, wenn Sie den Aktivierungsprozess (siehe Schritt 2) starten. Dies sind derzeitig die wichtigsten Einsatzvoraussetzungen:
- Nutzung von DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (Diese Voraussetzung entfällt voraussichtlich 2025)
- Abholung der Kontoumsätze über die RZ-Bankinfo oder EBICS-Einzelverfahren mit Speicherung der Kontoumsätze im DATEV Rechenzentrum (PIN / TAN-Verfahren folgt voraussichtlich 2025) in Kanzlei-Rechnungswesen
- Nutzung von DATEV Unternehmen online
- Bearbeitung mit OPOS-Buchführung5. Nutzung SKR 03 oder SKR 04
-
Aktivierung Automatisierungsservice Bank
Die Aktivierung erfolgt ganz einfach in Kanzlei-Rechnungswesen je Bestand, indem Sie den Mandantenbestand öffnen und Bestand | Automatisierungsservices wählen.
Anschließend werden Sie durch den Einrichtungsprozess geführt und der ausgewählte Bestand wird im Hintergrund auf dessen Eignung geprüft.
Sie können nun direkt die geeigneten Bankverbindungen für den Automatisierungsservice Bank aktivieren. Gleichzeitig wird auch der Automatisierungsservice Rechnungen aktiviert, sofern dieser nicht bereits im Einsatz ist.
Sollte eine Bankverbindung nicht geeignet sein, erhalten Sie in einem Hinweisfenster Informationen zur Ursache Im letzten Schritt stimmen Sie der Leistungsbeschreibung sowie den Geschäftsbedingungen von DATEV zu.Anschließend können Sie den Automatisierungsservice Bank kostenpflichtig bestellen.
Der Automatisierungsservice steht Ihnen am Folgetag zur Verfügung.
Details zum Aktivierungsprozess Automatisierungsservice Bank finden Sie im DATEV Hilfe-Center .
-
Erste Schritte mit dem Automatisierungsservice Bank
Wenn der Automatisierungsservice aktiviert ist, werden ab dem Folgetag Buchungsvorschläge aus den neu geholten Bankkontoumsätzen erzeugt.
Das Vorgehen beim Buchen dieser Bankkontoumsätze bleibt dabei wie gewohnt.
Prüfen Sie die Buchführung wie gewohnt.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Einsatz neuester Technologien im Bereich der Finanzbuchführung entlastet Kanzlei in Zeiten des Fachkräftemangels
- Effiziente Prozesse beim Erstellen der Buchführung schaffen Freiräume, etwa für die Erweiterung des Beratungsangebots
- KI-gestützte Erzeugung von Buchungsvorschlägen anstelle manueller Eingaben erhöht die Qualität der Finanzbuchführung
Vorteile für Ihre Mitarbeitende
- Entlastung bei Routinearbeiten: Manueller Eingabeaufwand wird reduziert – Mitarbeitende können sich auf wirklich nachzubearbeitende Buchungen konzentrieren
- Mehr Komfort beim Buchen: Symbole machen auf einen Blick die Qualität des Buchungsvorschlags sichtbar
- Zeitersparnis, da Erfassung und Pflege von Lerndateien entfallen
- Einfacher Ein- und Ausstieg lädt zum Ausprobieren ein
Softwareangebote
- Automatisierungsservice Bank (Art-Nr.: 24098)
- Automatisierungsservice Rechnungen (Art-Nr.: 24099)
- Bankdatenservice (RZ-Bankinfo, EBICS mit Speicherung im RZ) (Art-Nr.: 20490)
Unterstützungsangebote