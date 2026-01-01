Die Nutzung von OPOS führt nicht zur Buchführungspflicht. Solange die EÜR nach dem Zufluss-Abfluss-Prinzip (§ 11 EStG) erstellt wird, ist die ergänzende Nutzungvon Debitoren- und Kreditorenkonten rechtlich zulässig und sicher.

Freiwillige OPOS-Aufzeichnungen werden erst dann relevant für Ordnungsvorschriften und Aufbewahrungspflichten, wenn sie der steuerlichen Gewinnermittlung zugrunde gelegt werden – was bei korrekt geführter EÜR nicht der Fall ist.