Fachbeitrag - DATEV-SmartIT

Um die Arbeitsprozesse für Ihre individuelle Situation zu optimieren, können Sie klassische DATEV-Lösungen mit Softwareprodukten anderer Hersteller, sogenannten Drittanbieterlösungen, ergänzen. Dabei ist es oftmals nicht einfach, die passenden Lösungen zu finden. Unsere Antwort: eine zentrale Wissensplattform für eine einfache Entscheidungsfindung, eine digitale Bestellung über das Serviceportal sowie eine automatische Bereitstellung. So wird die Anbindung von Drittanbieterlösungen in Ihrer DATEV-SmartIT leichter als je zuvor! Wie sich die Kosten zusammensetzen, zeigen wir abschließend in einem Rechenbeispiel.