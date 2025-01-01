IT-Outsourcing mit DATEV-SmartIT
Mit DATEV-SmartIT steht Ihnen Ihr digitaler DATEV Arbeitsplatz mit allen Anwendungen und Daten online zur Verfügung – über das sichere DATEV-Rechenzentrum, der physische Ort der DATEV-Cloud. Das bedeutet: Ihre Server stehen nicht mehr lokal bei Ihnen vor Ort, sondern im DATEV-Rechenzentrum, wo sie regelmäßig gewartet und aktualisiert werden. Die Betreuung Ihrer Systeme, beispielsweise die Aktualisierung Ihrer Software, übernimmt DATEV.
Gewappnet für die Zukunft – Drittanbieterlösungen in DATEV-SmartIT nutzen
Um Ihnen eine moderne Arbeitsweise zu ermöglichen, wird DATEV-SmartIT unter Einbezug von Kunden-Feedbacks laufend weiterentwickelt. Neben dem Einsatz von DATEV-Software ist es bei DATEV-SmartIT bisher bereits möglich, Cloud-Lösungen zu nutzen, die einen Datenaustausch über das DATEV-Rechenzentrum per Online-Schnittstelle – sogenannte Online-APIs – anbieten. Durch diese können Daten aus DATEV-Software-Lösungen mit einer gewünschten Cloud-Lösung eines Drittanbieters ausgetauscht werden.
Daneben gibt es seit August 2023 zusätzlich die Installationsoption für ausgewählte, technisch geprüfte, lokale Drittanbieter-Lösungen über das kostenpflichtige DATEV-SmartIT Zusatzmodul Anbindung Drittanbieter. Mit diesem Zusatzmodul können Sie erstmals Drittanbieter-Lösungen nutzen, die eine Software-Komponente auf dem Serversystem erfordern.
DATEV ist nicht Lizenzgeber – Lizenzen sind direkt über den Hersteller zu beziehen
Die passende Lösung aus dem Ökosystem auswählen
Auf der zentralen Informationsseite erhalten Sie einen Überblick über alle einsatzfähigen und technisch geprüften Lösungen in DATEV-SmartIT. So finden Sie die optimale Lösung für Ihren Bedarf. Neben spezifischen Informationen zum Einsatz von Drittanbieterlösungen in Ihrer DATEV-SmartIT finden Sie dort auch Hinweise zu entsprechenden Beratungsangeboten.
Tipp für Ihre Umsetzung
Im DATEV magazin online lesen Sie einen Erfahrungsbericht zum Thema. Im DATEV TRIALOG finden Sie einen Beitrag zum Thema, den Sie an Ihre Mandantinnen und Mandanten weitergeben können.
Einfache Bestellung zentral über Ihr DATEV-SmartIT-Serviceportal
Haben Sie sich für eine Lösung entschieden, werden Sie über die zentrale Informationsseite direkt an das Serviceportal weitergeleitet. Dort können Sie die Beauftragung der Drittanbieterlösung durchführen.
Im Bestellprozess werden Ihnen automatisch alle benötigten Komponenten und Verträge angegeben und mit Abschluss passend zur jeweiligen Zusatz-Software bestellt. Im Anschluss erhalten Sie zudem eine Übersicht über alle Drittanbieterlösungen, die für DATEV-SmartIT freigegeben sind und zu installierende Software-Komponenten erfordern. Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Bestellungen zu tätigen.
Bitte beachten Sie: Die für den Einsatz von Drittanbieterlösungen benötigten Lizenzen sindvon Ihnen als Kunde zu erwerben. DATEV übernimmt weder die Vermittlung von Lizenzen noch die Erbringung von Serviceleistungen zu eingesetzten Drittanbieterlösungen.
Nach der Bestellung einer oder mehrerer Drittanbieterlösungen für die DATEV-SmartITUmgebung werden alle entsprechenden Komponenten automatisiert bereitgestellt. Eine Installationsbestätigung erhalten Sie per E-Mail. So können Sie die Software direkt am nächsten Tag nutzen.
Kostenpunkt anhand einer Beispielrechnung
Um die Kosten für den Einsatz von Drittanbieterlösungen innerhalb der DATEV-SmartIT-Umgebung zu kalkulieren, muss neben dem Zusatzmodul AnbindungDrittanbieter bei gewissen Drittanbieterlösungen auch die kostenpflichtige Komponente des DATEVconnect Dokumentenmanagement beachtet werden. Darüber hinaus sollten die anfallenden Lizenzkosten für die jeweilige Drittanbieterlösung inkl. aller Komponenten in die Kostenrechnung einbezogen werden.
Beispielhafte Preiskalkulation
Die Kalkulation im Beispiel beinhaltet DATEV-SmartIT-Zugang, Telefonie-Lösung, Lösung für Digitale Signatur, Lösung für Finanzreports, Bereitstellung Microsoft 365 sowie Datensicherung auf 30 Tage. Grundlage der Kalkulation ist die aktuelle Preisliste August 2024. Zusätzlich fallen Lizenzkosten für Drittanbieterlösungen wie Microsoft, FP Sign etc. an. Bitte beachten: DATEV ist nicht Lizenzgeber – Lizenzen sind direkt über den Hersteller zu beziehen. Ggf. anfallende Lizenz-Kosten werden demnach nicht über DATEV berechnet.
Vorteile für die Mandantschaft
- Kürzere Wartezeiten durch schnellere Auftragsbearbeitung über digitale Prozesse in der Kanzlei
- Effizientere Zusammenarbeit über moderne Kollaborationslösungen und Ergänzungen zu DATEV-Lösungen
- Erweiterte Unterstützungsmöglichkeiten vonseiten der Kanzlei über zusätzliche Drittanbieterlösungen wie zum Beispiel Helu
Vorteile für die Kanzlei
- Optimierung der Arbeitsprozesse über ergänzende und integrierte Software-Lösungen innerhalb DATEV-SmartIT
- Zeit- und Ressourceneinsparung durch sinnvollen Einsatz von prozessoptimierender Software schaffen Luft für andere Tätigkeiten, neue Themenfelder, mehr Durchsatz oder weitere Mandate
- Unterstützende Medien und bewährte Auswahl an Drittanbieter-Lösungen ermöglichen einfachere Entscheidungsfindung
- Erweiterung des Angebots (z. B. Finanzplanung) für die Mandanten aufgrund Portfolioerweiterung der Kanzlei möglich
- Bestellung erfolgt digital und automatisiert per Knopfdruck im Serviceportal
Vorteile für Mitarbeitende
- Kein Medienbruch mehr – Arbeit in der Arbeitsumgebung von DATEV-SmartIT
- Entlastung der Mitarbeitenden durch Steigerung der Prozesseffizienz
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitsplatzes durch Modernisierung und Digitalisierung
- Angenehmere Arbeitsatmosphäre durch weniger manuelle Arbeitsschritte
Software und Unterstützungsangebote
Softwareangebote
Unterstützungsangebote