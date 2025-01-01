Start mit den DATEV-Lohnprogrammen
Sie beginnen gerade damit, sich mit Lohnabrechnungen zu beschäftigen und möchten sich in den Arbeitsalltag sowie in die DATEV-Lohnprogramme einarbeiten. Egal, ob als Neuling, im Quer- oder Wiedereinstieg oder als Azubi – wir haben das passende Angebot für Ihr Einstiegslevel und unterstützen Sie Schritt für Schritt bei Ihrer Weiterbildung. So starten Sie sicher in den Lohn!
Wir bieten Ihnen die Seminare in verschiedenen Lernformaten an - als Präsenzseminar, als Online-Seminar oder als Lernvideo. Ganz nach Ihrem Bedarf.
Start mit DATEV LODAS
Grundlagen und Basiswissen
Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung
Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit das Basiswissen.
Praxis und Musterfälle
DATEV LODAS- Lohnabrechnung für Neuanwender
Lernen Sie, selbstständig Lohn- und Gehaltsabrechnungen durchzuführen. Vom Aufbau, der Neuanlage von Mandanten und Mitarbeitenden bis hin zu Musterfällen.
Spezialfall Baulohn
DATEV LODAS classic / comfort –Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender
Wir vermitteln Ihnen alle Grundkenntnisse, um mit DATEV LODAS Baulohnabrechnungen sicher und fehlerfrei auf Basis der aktuellen rechtlichen Bestimmungen durchzuführen.
Datenanalyse
Lohndaten professionell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Im Seminar lernen Sie den Leistungsumfang, die Auswertungsmöglichkeiten und die Bedienung des Programms DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft kennen.
Start mit DATEV Lohn und Gehalt
Grundlagen und Basiswissen
Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung
Praxis und Musterfälle
DATEV Lohn und Gehalt – Lohnabrechnung für Neuanwender
Spezialfall Baulohn
DATEV Lohn und Gehalt classic /comfort – Baulohn im Bauhauptgewerbe für Neuanwender
Datenanalyse
Lohndaten professionell aufbereiten: DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
