Der in DATEV EÜR Steuern ermittelte Gewinn oder Verlust für die Gesamthand und die jeweiligen Salden der Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben für die Beteiligten können anschließend in die Gesonderte und einheitliche Feststellung übernommen werden.

In der Anlage FE 1 der jeweiligen Einkunftsart stoßen Sie die Datenübernahme aus DATEV EÜR Steuern an. Dabei werden die Werte für die Gesamthand und gleichzeitig auch die selbst ermittelten Anteile der Beteiligten übernommen.

Im Screen sehen Sie, die Gesonderte und einheitliche Feststellung, Anlage FE 1,

Übernahme des Gewinns oder Verlusts für die Gesamthand.