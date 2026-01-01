Der Umstieg in die Cloud ist unvermeidbar – und er beginnt jetzt.
Der DATEV-Entwicklungspfad zeigt Ihrer Kanzlei Schritt für Schritt, wie Sie sich sicher, effizient und praxistauglich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten.
Warum jetzt handeln?
Die technologischen Umstellungen kommen – ob wir vorbereitet sind oder nicht. Ohne klare Planung entstehen Mehraufwände, unnötige Risiken und zusätzlicher Druck im Tagesgeschäft. Der Entwicklungspfad unterstützt Sie genau dabei, diese Herausforderungen zu vermeiden – durch:
- Strukturierte Vorbereitung auf die Umstellungen in die DATEV-Cloud
- Klare Orientierung für alle Beteiligten
- Effiziente und zukunftsfähige Kanzleiprozesse
Starten Sie jetzt mit dem Entwicklungspfad – und gestalten Sie den Wandel aktiv mit!
Faktor Mensch und Veränderung
Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.
Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für
- Veränderungsoptimismus,
- klare Rollen
- und frühzeitige Kommunikation im Team
Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.
DATEV-Cloud Produkte einführen
In diesem Modul schaffen Sie mit den ersten Anwendungen die Grundlage für Ihr zukünftiges Arbeiten in der DATEV-Cloud. Sie erhalten Unterstützung bei der Einrichtung von:
- DATEV Basisdaten online
- MyDATEV Kanzlei
- DATEV Unternehmen online
Das Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Arbeitsalltags – mit schnellen, sichtbaren Verbesserungen in Ihren Workflows.
Leitfaden: Entwicklungspfad als Download
Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir einen kompakten Leitfaden zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.