Der Umstieg in die Cloud ist unvermeidbar – und er beginnt jetzt.

Der DATEV-Entwicklungspfad zeigt Ihrer Kanzlei Schritt für Schritt, wie Sie sich sicher, effizient und praxistauglich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten.

Warum jetzt handeln?

Die technologischen Umstellungen kommen – ob wir vorbereitet sind oder nicht. Ohne klare Planung entstehen Mehraufwände, unnötige Risiken und zusätzlicher Druck im Tagesgeschäft. Der Entwicklungspfad unterstützt Sie genau dabei, diese Herausforderungen zu vermeiden – durch:

Strukturierte Vorbereitung auf die Umstellungen in die DATEV-Cloud

Klare Orientierung für alle Beteiligten

Effiziente und zukunftsfähige Kanzleiprozesse

Starten Sie jetzt mit dem Entwicklungspfad – und gestalten Sie den Wandel aktiv mit!