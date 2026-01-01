1. Die Basis schaffen – Voraussetzung für einen reibungslosen Weg in die Cloud

Eine stabile Basis entscheidet darüber, wie reibungslos der weitere Weg in die Cloud verläuft. Bereinigen Sie Ihre bestehenden Datenbestände und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sind. So schaffen Sie Transparenz, reduzieren Abhängigkeiten von lokalen Systemen und legen den Grundstein für stabile, durchgängige Prozesse. 

 

Ihre Vorteile

  • Datenhaltung im DATEV-Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards
  • GoBD-konforme Speicherung steuerlich relevanter Daten
  • Effizientere Erfüllung deklaratorischer Pflichten (z. B. Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Unterstützungsangebote

Service

 

Wissen und Weiterbildung

2. Basisdaten online einführen

Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandanten-Stammdaten und Leistungsinformationen in der Cloud bereit. Dieser Schritt ist für die Nutzung aller DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Schaffen Sie jetzt die Basis für einen reibungslosen Umstieg in die DATEV-Cloud!

 

Ihre Vorteile

  • Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden automatisiert in die DATEV-Cloud übertragen.
  • Alle relevanten Daten stehen zentral für alle Cloud-Lösungen zur Verfügung.
  • Die Anwendung ist kostenfrei und läuft assistentengestützt im Hintergrund.

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    Service

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    Kanzlei-Einblick

    DATEV Basisdaten online: Voraussetzungen für Cloud-Lösungen schaffen

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    DATEV erklärt

    DATEV Basisdaten online: So bereiten Kanzleien ihre Daten für die DATEV-Cloud vor

    3. Mit MyDATEV Kanzlei ​starten

    MyDATEV Kanzlei ist die Grundlage für eine sichere und einfache Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Testen Sie die neue Art der Zusammenarbeit und stellen Sie die Kommunikation für einen Ihrer Mandanten auf MyDATEV Kanzlei um. MyDATEV wird damit zum zentralen Einstieg in Ihren Arbeitstag.

     

    Ihre Vorteile

    • MyDATEV dient als zentraler Einstieg in den Arbeitstag
    • Sicherer Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten – alles in einer Oberfläche
    • Gemeinsame Nutzung digitaler Prozesse für eine moderne Zusammenarbeit
    • Ideal, um im kleinen Rahmen Veränderung zu testen und erfolgreich auszurollen

      Unterstützungsangebote

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      Wissen und Weiterbildung

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      Kanzlei-Einblick

      MyDATEV Kanzlei: Erfolgreich einführen und Mandantenkommunikation stärken

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      DATEV erklärt

      MyDATEV Kanzlei: In der Kanzlei erfolgreich einführen

      4. Kanzleibuchführung optimieren

      OPOS-Buchführung etablieren

      Eine zentrale Grundlage für den Wandel im Rechnungswesen ist die Etablierung der OPOS-Buchführung. Sie bildet das Fundament für moderne, durchgängige Prozesse - sowohl in DATEV Unternehmen online als auch für die Nutzung der DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank. Wer diesen Schritt frühzeitig geht, schafft die Voraussetzung für Effizienz, Transparenz und Zukunftssicherheit im Rechnungswesen.
       

      Ihre Vorteile

      • Automatisierte Prozesse wie E-Rechnungsverarbeitung
      • OPOS-Abgleich und Mustererkennung entlasten Team
      • Klare, durchgängige Übersicht über offene Posten – auch über den Jahreswechsel hinweg
      • OPOS-Logik ist flexibel einsetzbar und eignet sich für jede Mandantengröße und Kanzleistruktur
      • Verbessert die Beratungsqualität: Auswertungen wie BWA, Zahlungsverkehr, Mahnwesen oder Liquiditätsübersichten stehen aktuell, strukturiert und aussagekräftig zur Verfügung

      Unterstützungsangebote

      Wissen und Weiterbildung

      Beginnen Sie mit DATEV Unternehmen online

      DATEV Unternehmen online ist der Ausgangspunkt für alle Effizienzgewinne in der Digitalisierung. Nutzen Sie DATEV Unternehmen online als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Zusammenarbeit zunächst in Ihrer eigenen Kanzlei. Stellen Sie anschließend Ihre ersten Mandanten um und schaffen Sie belastbare, digitale Buchführungsstandards.

       

      Ihre Vorteile

      • Einfacher digitaler Austausch von Belegen, Dokumenten und Buchungsinformationen
      • Weniger manueller Aufwand und höhere Qualität durch automatisierte Belegverarbeitung und direkte Anbindung an die Rechnungswesen-Programme
      • Von der Buchung bis zur Auswertung bilden digitale Belege die Grundlage für durchgängig automatisierte Rechnungswesenprozesse in der Cloud
      • Unterstützung der E-Rechnungspflicht: Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von E-Rechnungen
      • DATEV Unternehmen online legt auch in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten

      Unterstützungsangebote

      Informationsseite

       

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      Wissen und Weiterbildung

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      Kanzlei-Einblick

      DATEV Unternehmen online: Effizientere Prozesse und mehr Freiräume

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      DATEV erklärt

      DATEV Unternehmen online: Effiziente Prozesse mit Mandanten etablieren

      Tipp: DATEV SmartIT nutzen

      Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie DATEV-Software ortunabhängig aus der Cloud. Der Betrieb, Wartung und Aktualisierung erfolgt durch DATEV". Erfahren Sie mehr unter go.datev.de/smartit.

      Empfehlung: Standards und Automatisierung nutzen mit DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und DATEV Automatisierungsservice Bank

      Den Grundstein legen Sie im ersten Schritt mit der OPOS-Buchführung. Sie bildet die Basis für ein modernes und digitales Rechnungswesen. Darauf aufbauend ermöglichen die DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank eine umfassende Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten. Sie reduzieren damit manuelle Buchungen, schaffen nachhaltige Standards und gewinnen wertvolle Freiräume für qualifizierte Aufgaben.

       

      Ihre Vorteile

      • Auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud werden automatisch Buchungsvorschläge erzeugt
      • Manuelle Routinetätigkeiten entfallen weitgehend und die Qualität der Buchführung steigt deutlich
      • Die klassische Tätigkeit des „Durchbuchens“ wird durch das qualifizierte Prüfen und Freigeben erzeugter Vorschläge abgelöst
      • Diese Veränderung erfordert ein neues Rollenverständnis in Ihrem Team (Siehe Modul 1)
      • Sie gewinnen Zeit für andere Schwerpunkte und strategische Themen in Ihrer Kanzlei
      • Wer sich frühzeitig mit diesem Wandel beschäftigt, schafft die besten Voraussetzungen für eine entlastende, effiziente und zukunftssichere Arbeitsweise

        Unterstützungsangebote

        Informationen

         

        Wissen und Weiterbildung

        Frau im Büro am Handy

        Dieses Modul abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit Faktor Mensch und Veränderung​

        Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.

        Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für

        • Veränderungsoptimismus,
        • klare Rollen
        • und frühzeitige Kommunikation im Team

        Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.

         

        Mehr erfahren

        Entwicklungspfad als Download

        Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir ein kompaktes Whitepaper zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.

        Zum Download