1. Die Basis schaffen – Voraussetzung für einen reibungslosen Weg in die Cloud
Eine stabile Basis entscheidet darüber, wie reibungslos der weitere Weg in die Cloud verläuft. Bereinigen Sie Ihre bestehenden Datenbestände und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sind. So schaffen Sie Transparenz, reduzieren Abhängigkeiten von lokalen Systemen und legen den Grundstein für stabile, durchgängige Prozesse.
Ihre Vorteile
- Datenhaltung im DATEV-Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards
- GoBD-konforme Speicherung steuerlich relevanter Daten
- Effizientere Erfüllung deklaratorischer Pflichten (z. B. Umsatzsteuer-Voranmeldung)
Unterstützungsangebote
Service
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation compact/classic - Bestandsoptimierung
- Seminar mit Übung: Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
2. Basisdaten online einführen
Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandanten-Stammdaten und Leistungsinformationen in der Cloud bereit. Dieser Schritt ist für die Nutzung aller DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Schaffen Sie jetzt die Basis für einen reibungslosen Umstieg in die DATEV-Cloud!
Ihre Vorteile
- Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden automatisiert in die DATEV-Cloud übertragen.
- Alle relevanten Daten stehen zentral für alle Cloud-Lösungen zur Verfügung.
- Die Anwendung ist kostenfrei und läuft assistentengestützt im Hintergrund.
Unterstützungsangebote
Informationen
- Informationsseite - go.datev.de/basisdaten-online
Service
3. Mit MyDATEV Kanzlei starten
MyDATEV Kanzlei ist die Grundlage für eine sichere und einfache Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Testen Sie die neue Art der Zusammenarbeit und stellen Sie die Kommunikation für einen Ihrer Mandanten auf MyDATEV Kanzlei um. MyDATEV wird damit zum zentralen Einstieg in Ihren Arbeitstag.
Ihre Vorteile
- MyDATEV dient als zentraler Einstieg in den Arbeitstag
- Sicherer Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten – alles in einer Oberfläche
- Gemeinsame Nutzung digitaler Prozesse für eine moderne Zusammenarbeit
- Ideal, um im kleinen Rahmen Veränderung zu testen und erfolgreich auszurollen
Unterstützungsangebote
Information
- Informationsseite: go.datev.de/mydatev-kanzlei
Wissen und Weiterbildung
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
- Online-Seminar (Vortrag): Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
4. Kanzleibuchführung optimieren
OPOS-Buchführung etablieren
Eine zentrale Grundlage für den Wandel im Rechnungswesen ist die Etablierung der OPOS-Buchführung. Sie bildet das Fundament für moderne, durchgängige Prozesse - sowohl in DATEV Unternehmen online als auch für die Nutzung der DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank. Wer diesen Schritt frühzeitig geht, schafft die Voraussetzung für Effizienz, Transparenz und Zukunftssicherheit im Rechnungswesen.
Ihre Vorteile
- Automatisierte Prozesse wie E-Rechnungsverarbeitung
- OPOS-Abgleich und Mustererkennung entlasten Team
- Klare, durchgängige Übersicht über offene Posten – auch über den Jahreswechsel hinweg
- OPOS-Logik ist flexibel einsetzbar und eignet sich für jede Mandantengröße und Kanzleistruktur
- Verbessert die Beratungsqualität: Auswertungen wie BWA, Zahlungsverkehr, Mahnwesen oder Liquiditätsübersichten stehen aktuell, strukturiert und aussagekräftig zur Verfügung
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): EÜR mit OPOS-Buchführung - Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen
- Lernvideo (Vortrag): DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung: So nutzen Sie die Software effektiv
- DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchhaltung: Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen!
Beginnen Sie mit DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ist der Ausgangspunkt für alle Effizienzgewinne in der Digitalisierung. Nutzen Sie DATEV Unternehmen online als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Zusammenarbeit zunächst in Ihrer eigenen Kanzlei. Stellen Sie anschließend Ihre ersten Mandanten um und schaffen Sie belastbare, digitale Buchführungsstandards.
Ihre Vorteile
- Einfacher digitaler Austausch von Belegen, Dokumenten und Buchungsinformationen
- Weniger manueller Aufwand und höhere Qualität durch automatisierte Belegverarbeitung und direkte Anbindung an die Rechnungswesen-Programme
- Von der Buchung bis zur Auswertung bilden digitale Belege die Grundlage für durchgängig automatisierte Rechnungswesenprozesse in der Cloud
- Unterstützung der E-Rechnungspflicht: Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von E-Rechnungen
- DATEV Unternehmen online legt auch in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten
Unterstützungsangebote
Informationsseite
Service
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Unternehmen online: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung zwischen Kanzlei und Mandant
- Online-Seminar, Lernvideo: Digitaler Wandel – Stellen Sie heute die richtigen Weichen für die Buchführungsprozesse von morgen
- Onboarding-Strecke: Einrichtungs-Tour DATEV Unternehmen online mit Belege
Tipp: DATEV SmartIT nutzen
Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie DATEV-Software ortunabhängig aus der Cloud. Der Betrieb, Wartung und Aktualisierung erfolgt durch DATEV". Erfahren Sie mehr unter go.datev.de/smartit.
Empfehlung: Standards und Automatisierung nutzen mit DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und DATEV Automatisierungsservice Bank
Den Grundstein legen Sie im ersten Schritt mit der OPOS-Buchführung. Sie bildet die Basis für ein modernes und digitales Rechnungswesen. Darauf aufbauend ermöglichen die DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank eine umfassende Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten. Sie reduzieren damit manuelle Buchungen, schaffen nachhaltige Standards und gewinnen wertvolle Freiräume für qualifizierte Aufgaben.
Ihre Vorteile
- Auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud werden automatisch Buchungsvorschläge erzeugt
- Manuelle Routinetätigkeiten entfallen weitgehend und die Qualität der Buchführung steigt deutlich
- Die klassische Tätigkeit des „Durchbuchens“ wird durch das qualifizierte Prüfen und Freigeben erzeugter Vorschläge abgelöst
- Diese Veränderung erfordert ein neues Rollenverständnis in Ihrem Team (Siehe Modul 1)
- Sie gewinnen Zeit für andere Schwerpunkte und strategische Themen in Ihrer Kanzlei
- Wer sich frühzeitig mit diesem Wandel beschäftigt, schafft die besten Voraussetzungen für eine entlastende, effiziente und zukunftssichere Arbeitsweise
Unterstützungsangebote
Informationen
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): Automatisierungsservice Rechnungen – Effizienz durch KI
- Online-Seminar: Automatisierte Buchführung- Erfolgsfaktoren und Best Practices
- Halbtagsberatung online: Automatisierte Buchführung einrichten und abstimmen
- Kurzberatung online: Einstieg in die Automatisierungsservice Rechnungswesen
- DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen - Automatisierungsservices Rechnungswesen
Dieses Modul abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit Faktor Mensch und Veränderung
Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.
Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für
- Veränderungsoptimismus,
- klare Rollen
- und frühzeitige Kommunikation im Team
Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.
Entwicklungspfad als Download
Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir ein kompaktes Whitepaper zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.