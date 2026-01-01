Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.

Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für

Veränderungsoptimismus,

klare Rollen

und frühzeitige Kommunikation im Team

Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.