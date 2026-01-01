Digitaler Wandel - Stellen Sie heute die richtigen Weichen für die Buchführungsprozesse von morgen
- Optimale Vorbereitung auf die Finanzbuchführung in der Cloud
- Einführung in einen einfachen Standardprozess mit DATEV-Lösungen
- Praktische Tipps und Schritte zur Digitalisierung in der Kanzlei
- Arbeiten mit durchgängig digitalen Belegen statt Papier
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der digitale Wandel verändert die Buchführungsprozesse nachhaltig. In diesem Lernvideo geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick, wie Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei jetzt erfolgreich angehen und Schritt für Schritt vorantreiben.
Wir zeigen Ihnen einen Standardprozess mit DATEV-Lösungen, der den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten erleichtert. Sie erhalten konkrete Tipps und nächste Schritte, die Sie direkt im Anschluss in Ihrer Kanzlei umsetzen können.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- DATEV Unternehmen online
- Belege online
- OPOS-Buchhaltung
- Automatisierungsservices
- Schnittstellen zu Vorsystemen bei Mandanten
- Senden der Finanzbuchführungsdaten in das Rechenzentrum
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Daniel Struckmeyer
Mitarbeiter der DATEV eG
Philipp Müller
Master of Science, Beratung Rechnungswesenprozesse, Mitarbeiter der DATEV eG
Maximilian Oblak
Organisationsberater im Geschäftsfeld Rechnungswesen der DATEV eG
