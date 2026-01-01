Der digitale Wandel verändert die Buchführungsprozesse nachhaltig. In diesem Lernvideo geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick, wie Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei jetzt erfolgreich angehen und Schritt für Schritt vorantreiben.

Wir zeigen Ihnen einen Standardprozess mit DATEV-Lösungen, der den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten erleichtert. Sie erhalten konkrete Tipps und nächste Schritte, die Sie direkt im Anschluss in Ihrer Kanzlei umsetzen können.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.