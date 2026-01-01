Digitaler Wandel - Stellen Sie heute die richtigen Weichen für die Buchführungsprozesse von morgen
- Optimale Vorbereitung auf die Finanzbuchführung in der Cloud
- Einführung in einen einfachen Standardprozess mit DATEV-Lösungen
- Praktische Tipps und Schritte zur Digitalisierung in der Kanzlei
- Arbeiten mit durchgängig digitalen Belegen statt Papier
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der digitale Wandel verändert die Buchführungsprozesse nachhaltig. In diesem Seminar erhalten Sie einen strukturierten Überblick, wie Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei jetzt erfolgreich angehen und Schritt für Schritt vorantreiben.
Wir zeigen Ihnen einen Standardprozess mit DATEV-Lösungen, der den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten erleichtert. Sie erhalten konkrete Tipps und nächste Schritte, die Sie direkt im Anschluss in Ihrer Kanzlei umsetzen können.
Themen
- DATEV Unternehmen online
- Belege online
- OPOS-Buchhaltung
- Automatisierungsservices
- Schnittstellen zu Vorsystemen bei Mandanten
- Senden der Finanzbuchführungsdaten in das Rechenzentrum
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.