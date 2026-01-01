Art.-Nr. 77951 |
Digitaler Wandel - Stellen Sie heute die richtigen Weichen für die Buchführungsprozesse von morgen

Im Rechnungswesen fit für die Cloud: digitale Prozesse Schritt für Schritt aufbauen und die Effizienz in der Zusammenarbeit mit Mandanten verbessern.
  • Optimale Vorbereitung auf die Finanzbuchführung in der Cloud
  • Einführung in einen einfachen Standardprozess mit DATEV-Lösungen
  • Praktische Tipps und Schritte zur Digitalisierung in der Kanzlei
  • Arbeiten mit durchgängig digitalen Belegen statt Papier
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Der digitale Wandel verändert die Buchführungsprozesse nachhaltig. In diesem Seminar erhalten Sie einen strukturierten Überblick, wie Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei jetzt erfolgreich angehen und Schritt für Schritt vorantreiben. 

Wir zeigen Ihnen einen Standardprozess mit DATEV-Lösungen, der den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten erleichtert. Sie erhalten konkrete Tipps und nächste Schritte, die Sie direkt im Anschluss in Ihrer Kanzlei umsetzen können.

Themen
  • DATEV Unternehmen online
  • Belege online
  • OPOS-Buchhaltung
  • Automatisierungsservices
  • Schnittstellen zu Vorsystemen bei Mandanten
  • Senden der Finanzbuchführungsdaten in das Rechenzentrum
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Fr, 13.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 01.04.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 20.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 07.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 01.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 11.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 17.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 22.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 23.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 01.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 06.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 16.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 05.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 10.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 18.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 26.08.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 01.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 10.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 15.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 15.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 19.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 28.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 02.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 12.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 25.11.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 01.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 03.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 15.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

