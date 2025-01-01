DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung: So nutzen Sie die Software effektiv
- Einführung in die Notwendigkeit und Vorteile der ISWL-Lösung
- Tipps zur optimalen Implementierung und Nutzung der ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung
- Warum es gerade jetzt wichtig ist, sich mit der Umstellung auf OPOS und den damit verbundenen Änderungen auseinanderzusetzen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideo zu DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung unterstützen wir Sie dabei, die Software sicher zu bedienen und richtig anzuwenden. Erfahren Sie, wie die ISWL-Lösung Ihnen hilft, EÜR-Mandanten erfolgreich auf OPOS umzustellen. Außerdem beleuchten wir die grundlegenden Veränderungen, die damit einhergehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse auszubauen und die Software optimal in Ihrer Kanzlei einzusetzen.
Schon gewusst?
Themen
- Cloud Services
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Referierende
Ineta Lang
Mitarbeiterin der DATEV eG
Patrick Neubert
Mitarbeiter der DATEV eG
Sebastian Felix Eichbaum
Mitarbeiter der DATEV eG
