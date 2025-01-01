Art.-Nr. 77928 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung: So nutzen Sie die Software effektiv

Erfahren Sie alles über den Funktionsumfang der DATEV ISWL-Lösung. Lernen Sie, wie Sie die EÜR transparent gestalten und den Fokus auf die Technik legen.
  • Einführung in die Notwendigkeit und Vorteile der ISWL-Lösung
  • Tipps zur optimalen Implementierung und Nutzung der ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung
  • Warum es gerade jetzt wichtig ist, sich mit der Umstellung auf OPOS und den damit verbundenen Änderungen auseinanderzusetzen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Verfügbarkeit Frühjahr 2026
Dauer ca. 1,5 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate

Inhalte

Beschreibung

In unserem Lernvideo zu DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung unterstützen wir Sie dabei, die Software sicher zu bedienen und richtig anzuwenden. Erfahren Sie, wie die ISWL-Lösung Ihnen hilft, EÜR-Mandanten erfolgreich auf OPOS umzustellen. Außerdem beleuchten wir die grundlegenden Veränderungen, die damit einhergehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse auszubauen und die Software optimal in Ihrer Kanzlei einzusetzen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Cloud Services
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ineta Lang

Ineta Lang

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Patrick Neubert

Patrick Neubert

Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Sebastian Felix Eichbaum

Sebastian Felix Eichbaum

Mitarbeiter der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77928 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung: So nutzen Sie die Software effektiv

Erfahren Sie alles über den Funktionsumfang der DATEV ISWL-Lösung. Lernen Sie, wie Sie die EÜR transparent gestalten und den Fokus auf die Technik legen.
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen

Empfehlung zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 77829

EÜR mit OPOS-Buchführung - Heute die Weichen für das digitale Rechnungswesen von morgen stellen