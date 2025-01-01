In unserem Lernvideo zu DATEV ISWL EÜR mit OPOS-Buchführung unterstützen wir Sie dabei, die Software sicher zu bedienen und richtig anzuwenden. Erfahren Sie, wie die ISWL-Lösung Ihnen hilft, EÜR-Mandanten erfolgreich auf OPOS umzustellen. Außerdem beleuchten wir die grundlegenden Veränderungen, die damit einhergehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse auszubauen und die Software optimal in Ihrer Kanzlei einzusetzen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.