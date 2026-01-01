1. Rollen schaffen
Hinterfragen Sie die aktuellen Strukturen und Verantwortlichkeiten in Ihrer Kanzlei. Benennen Sie anschließend Personen in Ihrer Kanzlei, die Ihre Veränderungsvorhaben aktiv unterstützen. So entlasten Sie sich als Kanzleileitung, schaffen Freiräume durch Spezialisierung und bündeln gezielt fachliches Wissen. Zur erfolgreichen Umsetzung der anstehenden Veränderungen empfehlen wir, die Rolle eines Kanzlei-Organisationsbeauftragten zu etablieren.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): Aufbauorganisation als Schlüssel für die digitale Transformation
- Ganztagsberatung vor Ort: Aufbauorganisation der Kanzlei
- Qualifizierungsangebot: DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
- Online-Seminar (Vortrag): Cloud- und Zukunftsthemen steuern - einfach, klar und alltagstauglich
2. Gib der Rolle einen Job
Damit Veränderungen wirksam werden, braucht es konkrete Aufgaben und keine abstrakten Change-Gedanken. MyDATEV Kanzlei eignet sich ideal, um die neuen Rollen in Ihrer Kanzlei zu etablieren, sie aktiv einzubinden und die Veränderung in Ihren Prozessen voranzutreiben.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
3. Nehmen Sie alle mit und tragen Sie es in die Breite
Neue Arbeitsweisen müssen verbindlich in die gesamte Kanzlei getragen werden, um Veränderungen zum Standard zu machen. Transparente Vereinbarungen und klare Kommunikationswege sorgen dafür, dass alle mitziehen. Zentrale Rollen wirken als Multiplikatoren, die Wissen weitergeben und die Kanzleileitung gezielt entlasten.
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Lernvideo (Vortrag): So gelingt Wandel: Praxiswissen für Kanzleien
- Qualifizierungsangebot: DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
- Ganztagsberatung vor Ort: Einstieg in das Prozessmanagement
Dieses Modul abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit DATEV-Cloud-Produkte einführen
Im zweiten Modul legen Sie mit den ersten zentralen Anwendungen die Basis für Ihre zukünftige Arbeit in der DATEV-Cloud. Schritt für Schritt führen Sie praxistaugliche Cloud-Bausteine ein:
- Basisdaten online – das Fundament für alle weiteren Cloud-Anwendungen
- MyDATEV Kanzlei – digital kommunizieren und austauschen
- DATEV Unternehmen online – erste Mandanten digital anbinden und Standards schaffen
Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Kanzleialltags – spürbar, effizient und sofort mit sichtbarem Mehrwert.
Leitfaden: Entwicklungspfad als Download
Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir einen kompakten Leitfaden zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.