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Kanzlei Einblick

Veränderungen im Team erfolgreich einführen und nachhaltig verankern

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DATEV erklärt

Wie Kanzleien Digitalisierung wirksam organisieren

1. Rollen schaffen

Hinterfragen Sie die aktuellen Strukturen und Verantwortlichkeiten in Ihrer Kanzlei. Benennen Sie anschließend Personen in Ihrer Kanzlei, die Ihre Veränderungsvorhaben aktiv unterstützen. So entlasten Sie sich als Kanzleileitung, schaffen Freiräume durch Spezialisierung und bündeln gezielt fachliches Wissen. Zur erfolgreichen Umsetzung der anstehenden Veränderungen empfehlen wir, die Rolle eines Kanzlei-Organisationsbeauftragten zu etablieren.

Unterstützungsangebote

Wissen und Weiterbildung

 

2. Gib der Rolle einen Job

Damit Veränderungen wirksam werden, braucht es konkrete Aufgaben und keine abstrakten Change-Gedanken. MyDATEV Kanzlei eignet sich ideal, um die neuen Rollen in Ihrer Kanzlei zu etablieren, sie aktiv einzubinden und die Veränderung in Ihren Prozessen voranzutreiben.

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3. Nehmen Sie alle mit und tragen Sie es in die Breite

Neue Arbeitsweisen müssen verbindlich in die gesamte Kanzlei getragen werden, um Veränderungen zum Standard zu machen. Transparente Vereinbarungen und klare Kommunikationswege sorgen dafür, dass alle mitziehen. Zentrale Rollen wirken als Multiplikatoren, die Wissen weitergeben und die Kanzleileitung gezielt entlasten.

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Zwei Personen vor dem Monitor im Büro

Dieses Modul abgeschlossen? Starten Sie jetzt mit DATEV-Cloud-Produkte einführen

Im zweiten Modul legen Sie mit den ersten zentralen Anwendungen die Basis für Ihre zukünftige Arbeit in der DATEV-Cloud. Schritt für Schritt führen Sie praxistaugliche Cloud-Bausteine ein:

  • Basisdaten online – das Fundament für alle weiteren Cloud-Anwendungen
  • MyDATEV Kanzlei – digital kommunizieren und austauschen
  • DATEV Unternehmen online – erste Mandanten digital anbinden und Standards schaffen

Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Kanzleialltags – spürbar, effizient und sofort mit sichtbarem Mehrwert.

Mehr erfahren

Leitfaden: Entwicklungspfad als Download

Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir einen kompakten Leitfaden zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.

Zum Download