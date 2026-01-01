Art.-Nr. 76147 | Online-Seminar (Vortrag)​

Cloud- und Zukunftsthemen steuern - einfach, klar und alltagstauglich

Neue Projekte in der Kanzlei trotz hoher Auslastung klar strukturieren, verbindlich priorisieren und spürbar voranbringen.
  • Klare Zuständigkeiten für neue Themen schaffen
  • Transparente Aufgabensteuerung im Team etablieren
  • Bewusst priorisieren – für mehr Fokus und Umsetzungskraft
Einmalig
232,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Viele Kanzleien starten neue Digitalisierungs- oder Cloud-Projekte neben dem Tagesgeschäft und stellen fest, dass Fortschritt ausbleibt. Nicht aus mangelnder Motivation, sondern aufgrund fehlender Übersicht, klarer Verantwortung und verbindlicher Prioritäten. Wir zeigen Ihnen einfache, praxistaugliche Strukturprinzipien, mit denen Sie neue Vorhaben ruhiger, transparenter und verbindlicher umsetzen können. Vorkenntnisse im klassischen Projektmanagement sind nicht notwendig.

Themen
  • Einordnung und typische Alltagssituationen
    • Abgrenzung von Tagesgeschäft und neuen Vorhaben
    • Analyse typischer Gründe, warum Themen ins Stocken geraten
  • Klare Verantwortungsstruktur für neue Vorhaben
    • Zuständigkeiten eindeutig definieren
    • Klarer Kommunikations- und Entscheidungswege etablieren
  • Übersicht herstellen – strukturierte Themenübersicht
    • Ziel, Nutzen und nächste konkrete Schritte klären
    • Dringlichkeiten einordnen
  • Aufgaben transparent steuern
    • Statusüberwachung von Aufgaben
    • Vermeiden von Überlastung
  • Prioritäten bewusst setzen
    • Unterscheidung zwischen „dringend“, „sinnvoll“ und „später relevant“
    • Einführen einfacher Priorisierungsvarianten
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • ​Kanzleiführungskräfte
  • ​Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Yasmin Wiedmann

Yasmin Wiedmann

Mitarbeiterin der DATEV eG

Bild der referierenden Person

Steffen Krüger

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Di, 21.04.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 10.06.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 13.07.26 | 
09:30 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 13.08.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 14.09.26 | 
09:30 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 13.10.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 09.11.26 | 
09:30 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 15.12.26 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 76147 | Online-Seminar (Vortrag)​

Cloud- und Zukunftsthemen steuern - einfach, klar und alltagstauglich

Neue Projekte in der Kanzlei trotz hoher Auslastung klar strukturieren, verbindlich priorisieren und spürbar voranbringen.
Einmalig
232,00 €
Termin buchen