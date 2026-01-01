Cloud- und Zukunftsthemen steuern - einfach, klar und alltagstauglich
- Klare Zuständigkeiten für neue Themen schaffen
- Transparente Aufgabensteuerung im Team etablieren
- Bewusst priorisieren – für mehr Fokus und Umsetzungskraft
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Viele Kanzleien starten neue Digitalisierungs- oder Cloud-Projekte neben dem Tagesgeschäft und stellen fest, dass Fortschritt ausbleibt. Nicht aus mangelnder Motivation, sondern aufgrund fehlender Übersicht, klarer Verantwortung und verbindlicher Prioritäten. Wir zeigen Ihnen einfache, praxistaugliche Strukturprinzipien, mit denen Sie neue Vorhaben ruhiger, transparenter und verbindlicher umsetzen können. Vorkenntnisse im klassischen Projektmanagement sind nicht notwendig.
Themen
- Einordnung und typische Alltagssituationen
- Abgrenzung von Tagesgeschäft und neuen Vorhaben
- Analyse typischer Gründe, warum Themen ins Stocken geraten
- Klare Verantwortungsstruktur für neue Vorhaben
- Zuständigkeiten eindeutig definieren
- Klarer Kommunikations- und Entscheidungswege etablieren
- Übersicht herstellen – strukturierte Themenübersicht
- Ziel, Nutzen und nächste konkrete Schritte klären
- Dringlichkeiten einordnen
- Aufgaben transparent steuern
- Statusüberwachung von Aufgaben
- Vermeiden von Überlastung
- Prioritäten bewusst setzen
- Unterscheidung zwischen „dringend“, „sinnvoll“ und „später relevant“
- Einführen einfacher Priorisierungsvarianten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Yasmin Wiedmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Steffen Krüger
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
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Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.