So gelingt Wandel: Praxiswissen für Kanzleien

Digitalisierung, neue Arbeitsweisen und steigende Anforderungen verändern den Kanzleialltag in rasantem Tempo. Doch technischer Fortschritt allein genügt nicht, entscheidend ist, dass die Menschen in der Kanzlei aktiv in diesen Wandel einbezogen werden.

Im Gespräch mit Sandra Schneider (DATEV eG) und der Kanzlei vBK Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, die ihren Veränderungsprozess erfolgreich gemeistert hat, zeigt das Video, wie Transformation gelingen kann – wenn Vision, Vertrauen und Beteiligung Hand in Hand gehen. Es wird deutlich, wie Kanzleien und Führungskräfte Veränderung bewusst planen, aktiv gestalten und als Chance für Weiterentwicklung nutzen können.

Das Lernvideo zeigt, wie Veränderungsprozesse gezielt angegangen werden können. Es vermittelt praxisnah, welche Haltung, Schritte und Werkzeuge notwendig sind, um Wandel nachhaltig in der Kanzlei zu verankern. Dabei werden typische Stolpersteine benannt und konkrete Erfolgsfaktoren aufgezeigt, die den Weg zu einer zukunftsfähigen Kanzleikultur ebnen.

Der Großteil der Inhalte zum Thema Veränderung entspricht dem Online-Seminar Art.-Nr. 77659. Ergänzend dazu enthält das Format ein Interview mit einer Kanzlei.

