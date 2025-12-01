So gelingt Wandel: Praxiswissen für Kanzleien
- Menschen im Mittelpunkt: Veränderung gelingt, wenn Mitarbeitende einbezogen werden
- Stolperfallen im Wandel: Was passiert, wenn Schritte ausgelassen werden
- Erfolgsfaktoren für Change: Klarheit schaffen, Vertrauen stärken
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Digitalisierung, neue Arbeitsweisen und steigende Anforderungen verändern den Kanzleialltag in rasantem Tempo. Doch technischer Fortschritt allein genügt nicht, entscheidend ist, dass die Menschen in der Kanzlei aktiv in diesen Wandel einbezogen werden.
Im Gespräch mit Sandra Schneider (DATEV eG) und der Kanzlei vBK Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, die ihren Veränderungsprozess erfolgreich gemeistert hat, zeigt das Video, wie Transformation gelingen kann – wenn Vision, Vertrauen und Beteiligung Hand in Hand gehen. Es wird deutlich, wie Kanzleien und Führungskräfte Veränderung bewusst planen, aktiv gestalten und als Chance für Weiterentwicklung nutzen können.
Das Lernvideo zeigt, wie Veränderungsprozesse gezielt angegangen werden können. Es vermittelt praxisnah, welche Haltung, Schritte und Werkzeuge notwendig sind, um Wandel nachhaltig in der Kanzlei zu verankern. Dabei werden typische Stolpersteine benannt und konkrete Erfolgsfaktoren aufgezeigt, die den Weg zu einer zukunftsfähigen Kanzleikultur ebnen.
Wichtiger Hinweis
Der Großteil der Inhalte zum Thema Veränderung entspricht dem Online-Seminar Art.-Nr. 77659. Ergänzend dazu enthält das Format ein Interview mit einer Kanzlei.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Warum Veränderung notwendig ist
- Big Picture und Zukunftsbild entwickeln
- Rollen und Beteiligte im Change
- Das Team aktiv einbinden
- Kommunikation im Change professionell gestalten
- Best Practices, erfolgreiche Strategien und Ansätze für Kanzleien
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Schneider
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.