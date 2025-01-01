Vom Widerstand zum Dialog: Konstruktiver Umgang mit Bedenken in Veränderungsprozessen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Veränderungen erfordern Anpassungen und treffen deshalb regelmäßig auf Widerstand. Aus Sorge vor solchem Widerstand werden Veränderungen oft gar nicht erst in Angriff genommen. Ziel dieses Seminars ist es, zu verstehen, wie Menschen auf Veränderungen reagieren und was dabei hilft, Wandel erfolgreich zu gestalten. Dafür betrachten wir zunächst den typischen Ablauf eines Veränderungsprozesses.
Mit Bedenken, Sorgen oder Widerstand konstruktiv umzugehen, bildet den Schwerpunkt des Seminars: Welche innere Haltung ist hilfreich und welche Methoden unterstützen, damit Veränderungen gemeinsam gelingen?
Hinweis: Das Seminar richtet sich an Personen, die bereits erste Erfahrung mit Veränderungsprojekten haben und sich jetzt intensiver damit auseinandersetzen möchten.
Themen
- Veränderungsprojekte als solche erkennen und strukturieren
- Klassische Dynamiken in Veränderungsprozessen verstehen
- Veränderung gemeinsam gestalten: Vermittlung von Notwendigkeit und Begeisterung
- Nicht können, dürfen, verstehen oder wollen: Quellen von Widerstand analysieren
- Konstruktiver Umgang mit Sorgen vor Veränderungen
- Kommunikationsmethodik: schwierige Gespräche zu einem guten Ende führen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Dr. Felix Wendenburg
Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner
Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
