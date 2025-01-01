Vom Widerstand zum Dialog: Konstruktiver Umgang mit Bedenken in Veränderungsprozessen

Veränderungen erfordern Anpassungen und treffen deshalb regelmäßig auf Widerstand. Aus Sorge vor solchem Widerstand werden Veränderungen oft gar nicht erst in Angriff genommen. Ziel dieses Seminars ist es, zu verstehen, wie Menschen auf Veränderungen reagieren und was dabei hilft, Wandel erfolgreich zu gestalten. Dafür betrachten wir zunächst den typischen Ablauf eines Veränderungsprozesses.

Mit Bedenken, Sorgen oder Widerstand konstruktiv umzugehen, bildet den Schwerpunkt des Seminars: Welche innere Haltung ist hilfreich und welche Methoden unterstützen, damit Veränderungen gemeinsam gelingen?

Hinweis: Das Seminar richtet sich an Personen, die bereits erste Erfahrung mit Veränderungsprojekten haben und sich jetzt intensiver damit auseinandersetzen möchten.