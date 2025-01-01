Art.-Nr. 71884 | Beratungspaket

Aufbauorganisation der Kanzlei

Entwickeln Sie eine optimale Aufbauorganisation und schaffen Sie Schlüsselrollen mit klaren Verantwortlichkeiten.
  • Aktuelle Aufbauorganisation analysieren und Ziele definieren
  • Neue Aufbauorganisation der Kanzlei gestalten
  • Neue Schlüsselrollen beschreiben
Kostenloses Infogespräch

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ab 1 Tag

Aufbauorganisation

Inhalte

Beschreibung

Reduzieren Sie die Arbeitsbelastung und schaffen Sie mehr Freiraum für die Kanzleileitung durch die Anpassung Ihrer Aufbauorganisation! Wir unterstützen Sie dabei, Strukturen mit klarer Verantwortungs- und Aufgabenteilung zu entwickeln.

Ausgangspunkte sind das Zielbild Ihrer Kanzlei und die Ist-Analyse. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir Ihre zukünftige Aufbauorganisation und beraten Sie bei der Einführung von Führungs- und Fachrollen. Attraktive Jobs und Entwicklungsperspektiven werden Ihr Team begeistern, während die Entlastung auf Führungsebene Raum für die Steuerung des Tagesgeschäfts und die strategische Weiterentwicklung eröffnet.

Themen

Analyse und Zieldefinition der Aufbauorganisation

  • Ist-Aufbauorganisation analysieren und Abgleich mit dem Geschäftsmodell der Kanzlei durchführen

  • Ziele zur (Weiter-)Entwicklung der Aufbaustruktur und Schlüsselrollenprofile entwickeln

Gestaltung der Kanzleistruktur

  • Aufbauorganisation entwerfen

  • Notwendig Rollen festlegen

  • Entwurf abstimmen und verabschieden

  • Rollenbeschreibungen mit Aufgaben, Anforderungen und Kompetenzprofil erarbeiten

Ergebnispräsentation

  • Ergebnisse zusammenfassen

  • Präsentation und Diskussion

  • Nächste Schritte ableiten

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

Voraussetzung

Wille zur Veränderung und Umgestaltung

Beitrag zum Thema

Moderne Aufbaustruktur: Der Schlüssel zur Fachkräftebindung in Steuerkanzleien

Kundenstimmen

Wir erleben die Beratung von DATEV immer als sehr wertschätzend, einfühlsam, verständnisvoll und auf Augenhöhe.
Innerhalb dieser Beratungen haben wir mit dem Team gemeinsam Meilensteine erarbeitet, die wir ohne diese wertvolle Unterstützung nicht erreicht hätten. Daher sind wir sehr glücklich darüber, nun bereits fast 10 Jahre kontinuierlich begleitet zu werden.

Evelyn Krämer
Steuerberaterin
Steuerberatung Oettinger

