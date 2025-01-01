Aufbauorganisation der Kanzlei
- Aktuelle Aufbauorganisation analysieren und Ziele definieren
- Neue Aufbauorganisation der Kanzlei gestalten
- Neue Schlüsselrollen beschreiben
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Reduzieren Sie die Arbeitsbelastung und schaffen Sie mehr Freiraum für die Kanzleileitung durch die Anpassung Ihrer Aufbauorganisation! Wir unterstützen Sie dabei, Strukturen mit klarer Verantwortungs- und Aufgabenteilung zu entwickeln.
Ausgangspunkte sind das Zielbild Ihrer Kanzlei und die Ist-Analyse. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir Ihre zukünftige Aufbauorganisation und beraten Sie bei der Einführung von Führungs- und Fachrollen. Attraktive Jobs und Entwicklungsperspektiven werden Ihr Team begeistern, während die Entlastung auf Führungsebene Raum für die Steuerung des Tagesgeschäfts und die strategische Weiterentwicklung eröffnet.
Themen
Analyse und Zieldefinition der Aufbauorganisation
-
Ist-Aufbauorganisation analysieren und Abgleich mit dem Geschäftsmodell der Kanzlei durchführen
-
Ziele zur (Weiter-)Entwicklung der Aufbaustruktur und Schlüsselrollenprofile entwickeln
Gestaltung der Kanzleistruktur
-
Aufbauorganisation entwerfen
-
Notwendig Rollen festlegen
-
Entwurf abstimmen und verabschieden
-
Rollenbeschreibungen mit Aufgaben, Anforderungen und Kompetenzprofil erarbeiten
Ergebnispräsentation
-
Ergebnisse zusammenfassen
-
Präsentation und Diskussion
-
Nächste Schritte ableiten
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Voraussetzung
Wille zur Veränderung und Umgestaltung
