Aufbauorganisation der Kanzlei

Reduzieren Sie die Arbeitsbelastung und schaffen Sie mehr Freiraum für die Kanzleileitung durch die Anpassung Ihrer Aufbauorganisation! Wir unterstützen Sie dabei, Strukturen mit klarer Verantwortungs- und Aufgabenteilung zu entwickeln.

Ausgangspunkte sind das Zielbild Ihrer Kanzlei und die Ist-Analyse. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir Ihre zukünftige Aufbauorganisation und beraten Sie bei der Einführung von Führungs- und Fachrollen. Attraktive Jobs und Entwicklungsperspektiven werden Ihr Team begeistern, während die Entlastung auf Führungsebene Raum für die Steuerung des Tagesgeschäfts und die strategische Weiterentwicklung eröffnet.