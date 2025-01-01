Funktionsumfang von Kanzlei-Rechnungswesen erweitern
Ihre Vorteile
Unabhängig davon, ob Ihre Mandanten die Finanzbuchführung mit DATEV oder der Software eines anderen Herstellers erstellen, können Sie die Daten in Kanzlei-Rechnungswesen über Schnittstellen einlesen, verarbeiten und bei Bedarf wieder exportieren.
Stammdaten im Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken
- Auswertungsschemata für unterschiedliche Adressaten auf einen Blick.
- Gesetzliche Größenklasse wird durch Größenklassenprüfung ermittelt.
- Ausweiswahlrechte für jeden Posten bestimmen.
- Direkter Zugriff der Assistenten zur Offenlegung, E-Bilanz und DiFin auf die zentralen Stammdaten.
Automatisierte Prüfung
- Mit dem Tool Rechnungslegungspflicht prüfen Sie automatisiert Buchführungspflicht und Größenklassen Ihrer Mandanten.
Funktion „Jahresabschluss entwickeln“
- Zentraler Einstieg für die Erstellung des Jahresabschlusses.
- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten „Vorjahresvergleich“, „Mehrjahresvergleich“ und „Bereichsvergleich“.
- Erfassung von Notizen und Status (erledigt, in Arbeit, offen) bei allen Konten und Posten.
- Anzeige von Abschlusskonto und Inventar auf einem zweiten Bildschirm.
Auswertungen in hoher Qualität
- Sie erhalten standardisierte und umfangreiche Auswertungen für alle Rechtsformen und Gewinnermittlungsarten auf Knopfdruck.
- Anlagenspiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens werden durch die Softwarelösung DATEV Anlagenbuchführung ausgegeben.
- Rechnungslegungs- und rechtskonforme Auswertungen (Compliance).
Effiziente Abläufe durch Programmverbindungen
- Programmverbindungen sorgen dafür, dass die Werte direkt in die Formularzeile der Steuerklärung fließen.
- Durch die Softwarelösung DATEV Anlagenbuchführung können Abschreibungen automatisiert gebucht werden. Die Programmoberflächen und Funktionen der DATEV Anlagenbuchführung sind in Kanzlei-Rechnungswesen vollständig integriert.
Jahresabschlusspräsentation
- Zeigt die wesentlichen Entwicklungen aus Erfolg, Bilanz und Liquidität grafisch aufbereitet.
- Schnelle Navigation innerhalb der Präsentation.
Standard-Planung
- Schnelle Möglichkeit eine Erfolgsplanung (GuV, EÜR) direkt in Kanzlei-Rechnungswesen zu erstellen.
- Grafische Darstellung der geplanten Werte für die Beratung zukünftiger Entwicklungen.
KUNDENSTIMME
Je sorgfältiger die FIBU unterjährig erledigt wird, desto mehr Zeit sparen wir bei der Jahresabschlusserstellung. Wir sparen heute im Schnitt 25 Prozent. Und wir haben festgestellt: kleinere Funktionen bringen teils mehr als erwartet.
Monika Kleis
bws Graf Kanitz GmbH