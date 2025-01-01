Ihre Vorteile

Unabhängig davon, ob Ihre Mandanten die Finanzbuchführung mit DATEV oder der Software eines anderen Herstellers erstellen, können Sie die Daten in Kanzlei-Rechnungswesen über Schnittstellen einlesen, verarbeiten und bei Bedarf wieder exportieren.

Stammdaten im Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken

  • Auswertungsschemata für unterschiedliche Adressaten auf einen Blick.
  • Gesetzliche Größenklasse wird durch Größenklassenprüfung ermittelt.
  • Ausweiswahlrechte für jeden Posten bestimmen.
  • Direkter Zugriff der Assistenten zur Offenlegung, E-Bilanz und DiFin auf die zentralen Stammdaten.

Automatisierte Prüfung

  • Mit dem Tool Rechnungslegungspflicht prüfen Sie automatisiert Buchführungspflicht und Größenklassen Ihrer Mandanten.

Funktion „Jahresabschluss entwickeln“

  • Zentraler Einstieg für die Erstellung des Jahresabschlusses.
  • Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten „Vorjahresvergleich“, „Mehrjahresvergleich“ und „Bereichsvergleich“.
  • Erfassung von Notizen und Status (erledigt, in Arbeit, offen) bei allen Konten und Posten.
  • Anzeige von Abschlusskonto und Inventar auf einem zweiten Bildschirm.

Auswertungen in hoher Qualität

  • Sie erhalten standardisierte und umfangreiche Auswertungen für alle Rechtsformen und Gewinnermittlungsarten auf Knopfdruck.
  • Anlagenspiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens werden durch die Softwarelösung DATEV Anlagenbuchführung ausgegeben.
  • Rechnungslegungs- und rechtskonforme Auswertungen (Compliance).

Effiziente Abläufe durch Programmverbindungen

  • Programmverbindungen sorgen dafür, dass die Werte direkt in die Formularzeile der Steuerklärung fließen.
  • Durch die Softwarelösung DATEV Anlagenbuchführung können Abschreibungen automatisiert gebucht werden. Die Programmoberflächen und Funktionen der DATEV Anlagenbuchführung sind in Kanzlei-Rechnungswesen vollständig integriert.

Jahresabschlusspräsentation

  • Zeigt die wesentlichen Entwicklungen aus Erfolg, Bilanz und Liquidität grafisch aufbereitet.
  • Schnelle Navigation innerhalb der Präsentation.

Standard-Planung

  • Schnelle Möglichkeit eine Erfolgsplanung (GuV, EÜR) direkt in Kanzlei-Rechnungswesen zu erstellen.
  • Grafische Darstellung der geplanten Werte für die Beratung zukünftiger Entwicklungen.

