Das Zusatzmodul zu Kanzlei-Rechnungswesen bereitet auf Basis des DATEV-Standardkontenrahmens SKR 14 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe den Jahresabschluss nach den Richtlinien des Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH; vormals: BMEL) auf.

(Diese Richtlinien sind in der Broschüre "Ausführungsanweisung zum BMLEH-Jahresabschluss - Buchführung der Testbetriebe" zusammengefasst, die Sie beim Bundesministerium anfordern können.)