Art.-Nr. 99350 | Software
Agrar-Abschluss nach BMLEH
- Jahresabschluss für land- und forstwirtschaftliche Betriebe erstellen
Inhalte
Beschreibung
Das Zusatzmodul zu Kanzlei-Rechnungswesen bereitet auf Basis des DATEV-Standardkontenrahmens SKR 14 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe den Jahresabschluss nach den Richtlinien des Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH; vormals: BMEL) auf.
(Diese Richtlinien sind in der Broschüre "Ausführungsanweisung zum BMLEH-Jahresabschluss - Buchführung der Testbetriebe" zusammengefasst, die Sie beim Bundesministerium anfordern können.)
Leistungen
- Erstellen eines BMLEH-Jahresabschlusses (vormals: BMEL) für Betriebe aller Rechtsformen der Branchen Landwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Forstwirtschaft und Fischerei mit steuerlichen und handelsrechtlichen Werten
- Auswerten und Zusammenführen der Daten aus der Finanzbuchführung, der Naturalbuchführung, der Strukturdaten (statistische Daten) und der Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für den BMLEH-Jahresabschluss
- Ausgabe und Export der Werte des BMLEH-Jahresabschlusses als Datei im CSV-Format für die Abgabe bei den Landwirtschaftskammern und -ämtern
- Export der Werte des BMLEH-Jahresabschlusses als Datei im CSV-Format für das BMLEH-Prüfprogramm zur Plausibilitätsbeurteilung (z. B. bei Testbetrieben)
- Einfügen von BMLEH-Jahresabschlussauswertungen und Variablen in Bilanzbericht comfort und den Programmen der Abschlussprüfung