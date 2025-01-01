-

Transparente Leistungserfassung und Abrechnung

Erfasste Arbeitszeiten, klar strukturierte Aufträge und festdefinierte Honorarsysteme bilden die Basis für nachvollziehbare Rechnungen und die Auswertbarkeit der Wirtschaftlichkeit. So wird maximale Transparenz für Mandanten und Kanzlei geschaffen.

Die DATEV Eigenorganisationslösungen compact, classic und comfort unterstützen Sie nicht nur dabei, Leistungen in Ihrer Kanzlei zu erfassen, sondern auch beim rechtssicheren Erstellen von E-Rechnungen, die danach einfach und automatisiert an Ihre Mandantinnen und Mandanten versendet werden können. Setzen Sie auf DATEV – für eine reibungslose Abwicklung Ihrer Faktura und maximale Effizienz im Kanzleialltag.

Zentrale Funktionen und Vorteile im Überblick

  • Leistungen einfach erfassen

    Grundlage für eine kostendeckende Abrechnung ist eine lückenlose und strukturierte Leistungserfassung. Sämtliche Zeiten und Auslagen im Zusammenhang mit der Aufgabe lassen sich komfortabel dokumentieren. Dadurch sind die Kosten jederzeit nachvollziehbar und lassen sich direkt den Leistungen Ihrer Mitarbeitenden zuordnen. Auch telefonische Beratungen können über DATEV Telefonie Basis erfasst und direkt abgerechnet werden – inklusive automatischer Übernahme von Anruf- und Auftragsdaten.

  • Rechnungen gesetzeskonform und effizient erstellen

    Erfasste Leistungen in der Kanzlei werden automatisch übernommen, wodurch manuelle Arbeitsschritte überflüssig werden. Die Rechnungen können auf Basis der stets aktuellen StBVV erstellt werden. Das aufwendige Nachschlagen entfällt, und Sie gewinnen Sicherheit bei der Abrechnung. Auch die Gegenstandswerte aus DATEV-Programmen wie „Steuern”, „Lohn” oder „Jahresabschluss” werden automatisch berücksichtigt und passende Vergütungen vorgeschlagen. Zudem können Sie gesetzeskonform E-Rechnungen versenden. Lesen Sie mehr unter Ausgangsrechnung der Kanzlei.

Ihre Lösungen zur Abrechnung Ihrer Leistungen

