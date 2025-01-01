Erfasste Arbeitszeiten, klar strukturierte Aufträge und festdefinierte Honorarsysteme bilden die Basis für nachvollziehbare Rechnungen und die Auswertbarkeit der Wirtschaftlichkeit. So wird maximale Transparenz für Mandanten und Kanzlei geschaffen.

Die DATEV Eigenorganisationslösungen compact, classic und comfort unterstützen Sie nicht nur dabei, Leistungen in Ihrer Kanzlei zu erfassen, sondern auch beim rechtssicheren Erstellen von E-Rechnungen, die danach einfach und automatisiert an Ihre Mandantinnen und Mandanten versendet werden können. Setzen Sie auf DATEV – für eine reibungslose Abwicklung Ihrer Faktura und maximale Effizienz im Kanzleialltag.

