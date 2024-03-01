DATEV Eigenorganisation compact/classic - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
- Warum auf elektronische Rechnungen umstellen?
- Wie erfolgt die Umsetzung in DATEV Eigenorganisation compact/classic?
- Wie unterstütze ich meine Mandanten?
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nutzen Sie die Vorteile des elektronischen Rechnungsversands mit DATEV Eigenorganisation compact/classic. Lernen Sie die Voraussetzungen für die Erstellung von elektronischen Rechnungen kennen und erfahren Sie, wie E-Rechnungen nach europäischer Norm EN 16931 erstellt werden.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Hintergründe und Möglichkeiten des elektronischen Rechnungsversandes
-
Vorbereitende Einstellungen im Programm
-
Elektronische Rechnungen als E-Rechnung und in anderen digitalen Formaten versenden
-
Mandanten unterstützen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Eigenorganisation classic
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Benjamin Bürst
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.