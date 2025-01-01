1. Veränderungen angehen
Vernetztes Arbeiten mit verschiedenen Plattformen und Tools über Schnittstellen verbessert die Effizienz und Zusammenarbeit mit Dritten und Partnern. Gleichzeitig verändert es die Arbeitsweise in der Kanzlei. Wichtig ist, Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben.
Nutzen Sie den Kanzlei-Organisationsbeauftragten als Wissensmultiplikator in Ihrer Kanzlei. Neben Seminar-Rabatten kann dadurch die Kanzleileitung entlastet werden.
2. Überblick verschaffen und Wissen aufbauen
Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick. Dafür empfehlen wir Ihnen die kostenlose DATEV Info online Veranstaltung. Hier informieren Expertinnen und Experten von DATEV zum Thema Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft.
Bauen Sie grundlegendes Wissen auf. In unseren Seminaren und Lernvideos lernen Sie die Einsatzszenarien unterschiedlicher Schnittstellen kennen. So sind sie vorbereitet auf Gespräche mit Ihren Mandantinnen und Mandanten. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Einrichtung von Schnittstellen zu üben.
- Präsenzseminar mit Übung: Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung
- Lernvideo: Digitaler Datenaustausch - Schnittstellen
- Präsenzseminar mit Übung: Datei-Schnittstellen im Rechnungswesen nutzen
- Präsenz- und Online-Seminar: Personalwirtschaft – digi. Prozesse Lohnabrechnung LODAS
3. Potentiale identifizieren & realisieren
In unseren beiden Beratungspaketen nehmen wir Sie und Ihr Team individuell an die Hand und erzielen direkte Ergebnisse! Gemeinsam mit einem Experten von DATEV analysieren Sie den aktuellen Stand der Schnittstellenanbindung, decken versteckte Potenziale auf und priorisieren die nächsten Schritte. Sie erfahren, wie sie methodisch vorgehen und bauen Wissen im ganzen Team auf.
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse Personalwirtschaft
Teil der Beratungspakete ist eine Mandantenanalyse. Auf einfache Art und Weise lässt sich prüfen, wie digital und effizient die Mandate betreut und bearbeitet werden. Diese können Sie auch außerhalb der Beratung buchen
4. Unterstützung bei der Umsetzung konkreter Schnittstellen
Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung einer konkreten Schnittstelle?
Finden und Einrichten von DATEV-Datenservices
- Wie Sie den passenden DATEV-Datenservice über den DATEV Marktplatz finden und einrichten, erfahren Sie Schritt für Schritt hier.
- Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt Sie bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.
Schnelle individuelle Unterstützung zu Schnittstellen
In der Kurzberatung online erhalten Sie und Ihre Mandanten eine schnelle und individuelle Unterstützung zu Schnittstellen. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC oder auf den PC Ihrer Mandanten.
Sie finden keine passenden DATEV-Datenservice?
Nutzen sie unsere individuellen Softwarelösungen und wir entwickeln gemeinsam eine Schnittstelle, die für Sie passt.
5. Austausch mit anderen Kanzleien
Sie haben bereits erste Erfahrungen zum Thema Schnittstellen gemacht und möchten sich mit anderen Kanzleien austauschen?
- Für einen Erfahrungsaustausch mit Workshopcharakter sprechen Sie Ihren kundenverantwortlichen Mitarbeitenden an.
- Erhalten Sie im Kollegenforum: Schnittstellen gemeinsam meistern: Prozesse gestalten Impulse von Berufskolleginnen und -kollegen.
- Nutzen Sie als Kanzlei-Organisationsbeauftragter den Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte