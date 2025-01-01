Vernetztes Arbeiten mit verschiedenen Plattformen und Tools über Schnittstellen verbessert die Effizienz und Zusammenarbeit mit Dritten und Partnern. Gleichzeitig verändert es die Arbeitsweise in der Kanzlei. Wichtig ist, Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv voranzutreiben.

Nutzen Sie den Kanzlei-Organisationsbeauftragten als Wissensmultiplikator in Ihrer Kanzlei. Neben Seminar-Rabatten kann dadurch die Kanzleileitung entlastet werden.