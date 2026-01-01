Nahtlos vernetzt - Workshop zu den Schnittstellen im Rechnungswesen
- Schnittstellen bei Ihren Mandantinnen und Mandanten sicher analysieren und Potenziale erkennen
- Vorgehensweisen für eine durchgängig digitale Finanzbuchführung gemeinsam erarbeiten
- Erfahrungen aus der Praxis austauschen und erste Umsetzungsschritte reflektieren
Dieser zweitägige Präsenz-Workshop unterstützt Sie dabei, Schnittstellen Ihrer Mandantinnen und Mandanten sicher zu erkennen und gezielt einzusetzen. Gemeinsam erarbeiten Sie praxisnahe Vorgehensweisen für eine durchgängig digitale Finanzbuchführung und tauschen Erfahrungen auf Augenhöhe aus. Zwischen den Terminen setzen Sie eigene Schritte in der Kanzlei um und bringen Ihre Ergebnisse wieder ein.
- Mandantenanalyse
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick, bei welchen Mandanten bereits Schnittstellen im Einsatz sind und wo noch ungenutzte Potenziale liegen.
- Überblick der Schnittstellenlösungen
Erfahren Sie, welche Schnittstellenlösungen für die Anwendungen Ihrer Mandantinnen und Mandanten zur Verfügung stehen – anschaulich und praxisnah erklärt.
- Mögliche Prozesse
Tauschen Sie sich mit den anderen Teilnehmenden über die Abläufe vor, während und nach der Finanzbuchführung aus und gewinnen Sie Sicherheit für Ihre eigenen Prozesse.
- Identifizieren und Priorisieren vorhandener Potenziale
Erarbeiten Sie gemeinsam, bei welchen Mandantinnen und Mandanten Sie durch den gezielten Einsatz von Schnittstellen eine effizientere Finanzbuchführung erreichen können – als Grundlage für die Umsetzung in Ihrer Kanzlei.
- Kanzleiübergreifender Austausch
Lernen Sie die Praxisfälle der anderen Teilnehmenden kennen und profitieren Sie vom kollegialen Austausch auf Augenhöhe – inklusive Besprechung besonderer Fragestellungen aus Ihrem Alltag.
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Bereitschaft, sich aktiv mit eigenen Erfahrungen und Fällen in den Workshop einzubringen und diese mit anderen zu teilen.
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.