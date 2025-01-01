Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft
- Kennenlernen wichtiger DATEV-Schnittstellen
- Übernahme von Daten aus Vorsystemen
- Effiziente Nutzung digitaler Daten und deren Weitergabe an nachgelagerte Systeme
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Schnittstellen zwischen den Anwendungen in Unternehmen und den DATEV-Lohnabrechnungsprogammen sind die Scharniere durchgängig digitaler Prozesse in der Personalwirtschaft. In diesem Lernvideo stellen wir Ihnen ausführlich die wichtigsten Schnittstellen rund um die DATEV-Lohnabrechnungsprogamme vor und zeigen, weshalb diese für effiziente Abläufe von zentraler Bedeutung sind. Sie erfahren, welche Voraussetzungen für reibungsloses digitales Arbeiten notwendig sind und wie Sie im Anschluss bestehende Prozesse in der Personalwirtschaft gezielt analysieren können.
Themen
- Digitaler Datenaustausch
- Basiswissen zu Schnittstellen
- DATEV Datenservices
- Überblick
- DATEV Lohnimportdatenservice
- DATEV Lohnaustauschdatenservice
- DATEV Lohnauswertungsdatenservice
- DATEV Lohnergebnisdatenservice
- DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
- Weitere Schnittstellen
- DATEV-Format
- ASCII-Format
- Effizientes digitales Arbeiten
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Erfahrungen mit DATEV LODAS und/oder DATEV Lohn und Gehalt
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Katharina Kronawitter
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.