Die folgenden Entwicklungspfade sind Teil der Initiative Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln. Sie umfassen jeweils mehrere Schritte. Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Starten Sie jetzt!

JETZT NEU: DATEV-Entwicklungspfad Veränderungen aktiv gestalten

DATEV-Entwicklungspfad Social Media: Schlüssel zur Sichtbarkeit

DATEV-Entwicklungspfad Mitarbeitende gewinnen

DATEV-Entwicklungspfad Mitarbeitende entwickeln