Entwicklungspfade zur Fachkräfteinitiative
Die folgenden Entwicklungspfade sind Teil der Initiative Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln. Sie umfassen jeweils mehrere Schritte. Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Starten Sie jetzt!
JETZT NEU: DATEV-Entwicklungspfad Veränderungen aktiv gestalten
DATEV-Entwicklungspfad Social Media: Schlüssel zur Sichtbarkeit
DATEV-Entwicklungspfad Mitarbeitende gewinnen
Führungskompetenzen stärken und sich fit für die Zukunft machen
Das richtige Gehalt ermitteln und anbieten mit DATEV Personal-Benchmark online
Software
Der erste Eindruck zählt: Gewinnen Sie Talente von Beginn an
Online-Seminar (Vortrag)
DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Kanzleierfolg ist planbar
DATEV-Fachbuch
Go digital: Neues Denken in der Kanzleiführung, 2. Auflage
DATEV-Fachbuch
Lernvideopaket: Rollenkompetenz, Verantwortungskultur und Kommunikation
Lernvideo (Vortrag)
Positive Feedbackkultur: Warum echte Wertschätzung mehr ist als ein Lob
Online-Seminar (Vortrag)
Personal & Führung - Ihr Weg zum erfolgreichen Kanzleiteam
Ganztagesberatung vor Ort
Aufbauorganisation der Kanzlei
Beratungspaket
DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Neue Fachkräfte und Mitarbeitende gewinnen
Der Quereinsteigereffekt (Neu)
Mandanten-Info-Broschüre
Fachkräfte für die Steuerkanzlei gewinnen
Whitepaper
Neue Wege in die Kanzlei
Hier finden Sie wertvolle Tipps für Rekrutierung und Einarbeitung sowie Best Practices aus der DATEV-Partnerschaft für Bildung.
Fachkräfte finden, gewinnen und binden, 2. Auflage
DATEV-Fachbuch
Praxis-Impulse zur erfolgreichen Personalgewinnung
Mandanten-Info-Broschüre
Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU
Personal & Führung - Ihr Weg zum erfolgreichen Kanzleiteam
Ganztagsberatung vor Ort
Marketing & Vertrieb
Ganztagsberatung vor Ort
Die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und Auszubildender begleiten
DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg
Qualifizierungsangebot
Onboarding in der Steuerberatungskanzlei - so geht professionelle Einarbeitung
Online-Seminar (Vortrag)
Einarbeitung in die DATEV-Lösungen
Programmwissen
Fachkräfte und Mitarbeitende binden und entwickeln
Fachkräfte im Rentenalter beschäftigen
Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen
Umsatzsteuerliche Behandlung von Zuwendungen an Arbeitnehmer
Kompaktwissen Beratungspraxis
Geschenke und Zuwendungen an Geschäftspartner und Arbeitnehmer
Mandanten-Info-Broschüre
Ratgeber Gehaltsextras, 11. Auflage
DATEV-Fachbuch
Zuwendungen an Beschäftigte optimal gestalten 2025, 17. Auflage
Kompaktwissen Lohn und Personal
Extras für Ihre Beschäftigten 2025
Mandanten-Info-Broschüre
Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit
Beratungspaket
DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Fortbildungsprogramm
Qualifizierung zum DATEV-Experten (Link überprüfen)
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Kanzleien und ihr Personal entlasten - durch effiziente und digitale Kanzleiprozesse Freiräume schaffen
Entwicklungspfad digitale Personalwirtschaft
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Digitale Kanzleientwicklung - Entwicklungspfad digitale Finanzbuchführung
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Entwicklungspfad digitales Kanzleimanagement
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Entwicklungspfad digitale Einkommensteuererklärung
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Potenziale der Finanzbuchführung erkennen und effizient nutzen
Online-Seminar (Vortrag)
Fitnessprogramm digitales Rechnungswesen
Seminare & Kanzlei-Beratungen
Die agile Kanzlei: Gewinnen Sie Zeit durch effizientes Arbeiten
Online-Seminar (Workshop)